Творчество и деятельность фольклориста и историка культуры Марью Кыйвупуу, а также оказываемый ей прием, показывают, что у нас очень силен голод по наследию и древней культуре своих предков. Кыйвупуу со свойственной ей уравновешенностью объясняет как на лекциях и публичных выступлениях, так и на страницах книг, что же формирует нашу первобытную сущность. Знание мироощущения и жизни предков дает нам уверенность и корни, чтобы и в последующие 10000 лет мы успешно существовали на этом каменистом клочке земли.

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- На встрече в кохтла-ярвеском читальном зале вы говорили о том, какое удивление может вызвать у современного ребенка дисковый телефон и как трудно ему понять, что такое, например, телефонная будка или как след лошадиного копыта на песке затрагивает само животное. Насколько, по-вашему, прогресс вообще изменил наше мироощущение?