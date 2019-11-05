Въехавший в жилой дом центр метадоновой терапии беспокоит жильцов

Жильцы четырех домов по улице Уус в Кивиыли обратились к Люганузеской волости с просьбой, чтобы центр метадоновой заместительной терапии, переехавший в помещения бывшего Kiviõli Kinnisvarahooldus, был ликвидирован.

Шум с раннего утра

По утверждению жильцов одного из домов по улице Уус, движение в центре начинается уже с семи утра и вместе с этим начинается ежедневный галдеж, который людей беспокоит.

Хотя деятельность происходит в центре всего около двух часов, окрестные жители недовольны тем, что наркоманы ходят между их домами, а также тем, что располагавшийся прежде в помещениях поликлиники пункт перевели к ним в соседи, не спросив разрешения.

"Я понимаю, что этот пункт тоже должен где-то находиться, но уж точно не в жилом доме, где он мешает жильцам. К тому же речь идет о контингенте, который никто не хочет видеть вблизи своего дома", - пожаловался "Северному побережью" один из жителей, по словам которого, поликлиника была куда более хорошим решением.

Особенно сильное недовольство вызвало у жителей ходатайство предприятия, оказывающего услугу замещающего лечения, о переводе сюда пункта навсегда.

Останется временным

Люганузеский волостной старейшина Виктор Рауам признался, что они действительно перенесли центр метадоновой терапии в помещения Kiviõli Kinnisvarahooldus. "Мы даже догадывались, что там могут возникнуть проблемы", - сказал он.

По словам Рауама, речь идет о теме, вызывающей у людей страхи и подозрения даже в случае, если сама проблема не очень велика. В центр приходят в общем около десяти человек и рабочее время центра длится всего несколько часов. "Специалист по недвижимости ходил после обращения людей на место, чтобы ознакомиться с ситуацией и успокоить людей", - сказал он.

ВИКТОР РАУАМ: Мы догадывались, что там могут возникнуть проблемы.

Хотя оказывающее услугу ТОО Corrigo подало ходатайство с просьбой сделать пункт оказания услуги в теперешних помещениях постоянным, волостное управление на это не согласилось. Итак, центр метадоновой терапии надеются вернуть в поликлинику сразу же, как закончится строительство центра здоровья первичного уровня.