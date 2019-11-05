ВРЕМЯ: Фабрики станут распределять воду

Нехватка воды в Нарвском водопаде может стать еще более катастрофической с наступлением осенней слякоти.
Недавно Кренгольмская электросиловая станция остановила часть турбин, чтобы подавать больше воды на турбины Вирумааского электрообщества. С приходом первых осенних снегопадов собираются таким же образом регулировать работу на льняной и суконной фабриках, чтобы первая работала в утренние часы, а вторая - в вечерние. ("Põhja Kodu", 30 октября 1939 г.)
Тысячи детей растут без отцов
В Эстонии тысячи детей растут без отцов. Точное число детей, растущих без отцов, неизвестно, т.к. подробное исследование не проводилось. Согласно данным Регистра народонаселения, в Эстонии примерно 40000 детей живут только с матерями. Неизвестно, сколько из них полностью лишены отцовской заботы.
Основных причин того, почему ребенок лишен столь необходимой ему отцовской заботы, две. Первая - это ситуация, когда мать ребенка чинит препятствия отцу в воспитании своего отпрыска. Во втором случае, хотя отец имеет все возможности общаться со своим ребенком, он не пользуется ими. Одной из причин, приводящих к этому, является отсутствие связи между ребенком и отцом, которая не возникла во время совместной жизни.
Больше всего без отца страдает ребенок. Например, ученые утверждают, что дети, выросшие с отцом, обладают лучшими когнитивными и моторными навыками, они более здоровы психически и физически, способны более слаженно решать проблемы и увереннее контролировать себя.
Кроме того, у подростков, не имеющих примера отца, велика вероятность стать на преступный путь. ("Северное побережье", 5 ноября 2009 г.)