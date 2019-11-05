Люганузеская молодежь запустила собственное ток-шоу

Идея создания "карманного" вещания родилась еще в феврале этого года, но до активных записей дошли в августе. "Карманное" вещание, или подкаст, - это состоящая из дигитальных аудиофайлов серия передач с определенным фокусом, которую интересующиеся могут послушать по интернету в подходящее для себя время. Создание передачи получило поддержку из фонда "Nopi üles", предназначенного для осуществления идей молодежи.

Одна из авторов идеи Яне Кыртс отметила, что мысль о создании передач пришла после того, как довелось наблюдать замечательную деятельность местных активистов. "Почему бы не встретиться с этими людьми и, так сказать, не "закатать в банку" их идеи, достижения и вдохновение?" - сказала Кыртс.

Главная цель "карманного" вещания - подробнее, посредством интервью рассказывать в своих передачах местной общине о той молодежи и тех взрослых, кого отличают активность или предприимчивость. Кроме того, занятая в этом проекте молодежь имеет возможность развиваться и пробовать себя в разных областях.

Передачи можно слушать по каналу люганузеского молодежного "карманного" вещания на "SoundCloud".