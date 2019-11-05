Ср, 6.11.2019
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Люганузеская молодежь запустила собственное ток-шоу

В подкастах молодежь разговаривает с молодежью, энергичность которой может вдохновить и других.

ФОТО: НКО Майдлаская молодежь

Люганузеская молодежь начала в конце лета серию передач разговорного жанра, когда беседы с выдающимися и энергичными людьми региона записываются на звуковой файл, который доступен в интернете.

Идея создания "карманного" вещания родилась еще в феврале этого года, но до активных записей дошли в августе. "Карманное" вещание, или подкаст, - это состоящая из дигитальных аудиофайлов серия передач с определенным фокусом, которую интересующиеся могут послушать по интернету в подходящее для себя время. Создание передачи получило поддержку из фонда "Nopi üles", предназначенного для осуществления идей молодежи. 

Одна из авторов идеи Яне Кыртс отметила, что мысль о создании передач пришла после того, как довелось наблюдать замечательную деятельность местных активистов. "Почему бы не встретиться с этими людьми и, так сказать, не "закатать в банку" их идеи, достижения и вдохновение?" - сказала Кыртс. 

Главная цель "карманного" вещания - подробнее, посредством интервью рассказывать в своих передачах местной общине о той молодежи и тех взрослых, кого отличают активность или предприимчивость. Кроме того, занятая в этом проекте молодежь имеет возможность развиваться и пробовать себя в разных областях. 

Передачи можно слушать по каналу люганузеского молодежного "карманного" вещания на "SoundCloud". 

Кроме выходящих каждую пятницу основных передач есть и специальные. Сейчас серия насчитывает 18 передач.

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