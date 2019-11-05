СВОДКА ПОЛИЦИИ: Вытолкнул брата из окна

Поздним вечером 2 ноября в квартире по улице Кеск в Силламяэ во время совместного распития спиртного поссорились два брата, в ходе конфликта 63-летний мужчина толкнул своего 68-летнего брата, в результате чего тот выпал из окна третьего этажа.