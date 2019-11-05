Ср, 6.11.2019
Я не исключаю также санирования Алутагузеской волости, если нам придется в следующем году остаться без пары миллионов. Старейшина Алутагузеской волости Тауно Выхмар о том, как сокращение сланцедобычи отразится на бюджете волости

СВОДКА ПОЛИЦИИ: Вытолкнул брата из окна
2-4 ноября 2019 г.

Полиция. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Поздним вечером 2 ноября в квартире по улице Кеск в Силламяэ во время совместного распития спиртного поссорились два брата, в ходе конфликта 63-летний мужчина толкнул своего 68-летнего брата, в результате чего тот выпал из окна третьего этажа.

Пострадавшего увезли в больницу. Мужчина помоложе задержан в качестве подозреваемого. 4 ноября прокуратура ходатайствовала о санкции на его арест, и Вируский уездный суд выдал ее - подозреваемый останется под арестом на два месяца. Полиция расследует случившееся как попытку убийства.  

В Кохтла-Ярве мужчина ударил сожительницу 

Ночью 3 ноября на улице Арусерва в Кохтла-Ярве 28-летний мужчина ударил свою сожительницу. Мужчина задержан в качестве подозреваемого. 

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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