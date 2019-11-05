СВОДКА ПОЛИЦИИ: Вытолкнул брата из окна
Поздним вечером 2 ноября в квартире по улице Кеск в Силламяэ во время совместного распития спиртного поссорились два брата, в ходе конфликта 63-летний мужчина толкнул своего 68-летнего брата, в результате чего тот выпал из окна третьего этажа.
Пострадавшего увезли в больницу. Мужчина помоложе задержан в качестве подозреваемого. 4 ноября прокуратура ходатайствовала о санкции на его арест, и Вируский уездный суд выдал ее - подозреваемый останется под арестом на два месяца. Полиция расследует случившееся как попытку убийства.
В Кохтла-Ярве мужчина ударил сожительницу
Ночью 3 ноября на улице Арусерва в Кохтла-Ярве 28-летний мужчина ударил свою сожительницу. Мужчина задержан в качестве подозреваемого.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.