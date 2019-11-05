"Свои парни" не дали "HITO/Karjamaa" одержать первую победу

"HITO/Karjamaa" сумела завершить первый тайм в матче с играющей под руководством олимпийского чемпиона и многолетнего главного тренера сборной Эстонии Тийта Сокка командой "Betoonimeister/Nord/Cramo" ("BNC") вничью - 46:46.

Однако в середине второго тайма противник создал достаточный задел и уверенно сохранил его и в последней четверти. Четвертое поражение "HITO/Karjamaa" в первой лиге внесли в таблицу со счетом 77:86. Наибольший вклад в победу "BNC", принеся почти половину всех очков, сделали два воспитанника ида-вируского баскетбола: Сийм Лаур набрал 27 очков, Айвар Грюнинг - 12 очков. При этом Лаур успешно реализовал четыре дальних броска из пяти. Обоих игроков "HITO/Karjamaa" хотела заполучить на нынешний сезон в свои ряды, но этот план успехом не увенчался.

Команде "HITO/Karjamaa" 18 очков принес Вейко Симм, 13 очков - Урмет Роозимяги. Эдвард Трумм доминировал в борьбе под щитом, сделав 17 подборов.

После четырех туров в первой лиге без победы, помимо "HITO/Karjamaa", остается также выигравшая в прошлом году вторую лигу команда "Kadrina Karud", которая играет под руководством Андреса Сыбера.

Без победы на прошлой неделе остались и ида-вируские команды во второй лиге. Алутагузеский баскетбольный клуб, начавший сезон с трех побед, потерпел второе поражение подряд, уступив баскетбольной школе Тартуского университета со счетом 95:113. В проходившем в равной борьбе матче, в котором перед последней четвертью отрыв Тарту составлял всего одно очко, алутагузесцы выбились из сил в последние пять минут. Когда играть оставалось меньше пяти минут, Пеэтер Валдре вывел Алутагузе вперед - 88:86. Однако затем соперник устроил спурт - 17:0, и судьба игры была решена.

23 очка Алутагузе принес Яанус Пярнпуу, 22 очка - Юлар Сала, 18 очков - Оливер Виллерс.