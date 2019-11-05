ВИДЕО: Расширенный йыхвиский "Selver" открыл двери

С увеличением торговых площадей вырос и ассортимент товаров. Проходы между полками стали шире. В магазине заменено все оборудование - полки, прилавки, холодильники, весы, кассовые аппараты, экраны, а также тележки для покупок, которые теперь пластиковые и их легче перемещать, чем железные. Еще одной новинкой йыхвиского магазина является зона самообслуживания "SelveEkspress".

Руководитель по коммуникациям "Selver" Риво Вески, сказал "Северному побережью", что та среда, в которой совершаются покупки, становится все более важной для покупателей. "Решающим является не только выбор товаров, но и то, как совершаются покупки. Торговые сети осознали, что это важно не только в больших городах, но и в маленьких", - объяснил он необходимость модернизации и расширения йыхвиского магазина.