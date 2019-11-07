ВРЕМЯ: В Кохтла-Ярве началось строительство новой фабрики масел

Сейчас на месте роют траншеи под фундамент, эти работы планируется завершить еще в текущем году, после чего сразу приступят к строительству фундамента и стен. Сооружаемая фабрика станет четвертой по счету, и ее ввод в эксплуатацию намечен на вторую половину следующего года. Руководство фабрики набирает огромное количество новых рабочих на земляные работы, кладку стен и плотницкие работы. Поскольку рабочим платят прилично, то многие из тех, кто прежде был занят на других работах, в особенности специалисты, отправились в Кохтла-Ярве. ("Põhja Kodu", 1 ноября 1939 г.)

О группе "AveNue" сняли фильм

В рамках эстонского фестиваля авторского кино "Eesti Lood" в таллиннском кинотеатре "Сыпрус" состоялась премьера фильма о рок-группе из Нарвы "AveNue". Короткометражная лента получила название "Чужой среди своих".

Для музыкантов это первый фильм, в котором они сыграли главную роль - самих себя.Как признались "авенюшники" в беседе с "СП", перед премьерой коленки заметно тряслись. "Даже черновой материал мы не хотели видеть заранее, поэтому могли только гадать, какие из отснятых за год сюжетов выберут в итоге для фильма режиссеры - Александр Хейфиц и Карин Рейнберг из продюсерской фирмы "Revolver Film", - рассказал лидер "AveNue" Владимир Чердаков.

Но в итоге результатом музыканты остались довольны.

По их словам, авторы фильма ездили с ними в тесном автобусе куда угодно - даже на байкерский фестиваль на Валдай - и часто снимали тайком. В фильме много концертных и закулисных записей. Но, несмотря на это, лейтмотивом стали отношение русскоязычной группы к происходящим в Эстонии событиям и отношение зрителей-слушателей к музыкантам по обе стороны эстонско-российской границы. Как заметила режиссер Карин Рейнберг, фильм появился очень вовремя, это отметили также организаторы фестиваля.