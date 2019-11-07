МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 07.11-14.11

Обзор культурных и спортивных мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 7 по 14 ноября.
КУЛЬТУРА
Четверг, 7 ноября
* В Вирумааском колледже Таллиннского технического университета (Ярвекюла теэ, 75, Кохтла-Ярве) в 17.30 - вечер кино. Демонстрируется фильм "Правда и справедливость". Вход свободный.
* В Мяэтагузеском народном доме в 19.00 - монопредставление Лийны Пульгес "#aastaema2". Нежелательно для зрителей младше 18 лет. Стоимость билета - 12 евро.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 19.00 - "Хочу купить вашего мужа", спектакль театра "О'кей" (Москва) по комедии Михаила Задорнова "Сделка". Билеты - 20,50-26,50 евро.
* В Нарвском колледже Тартуского университета в 19.00 - "IDeeJazz"; день 1-й.
Пятница, 8 ноября
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 18.00 - концерт-представление, посвященный 25-летию Ахтмеской школы искусств. Вход свободный. Можно ознакомиться с выставкой работ учащихся художественного отделения Ахтмеской школы искусств, посвященных 25-летию школы; выставка будет открыта до 22 ноября.
* В Нарвском колледже Тартуского университета в 19.00 - "IDeeJazz"; день 2-й.
* На мызе Сака в 20.00 - тур по мызам "Koos Together": Мерике Суси и Крис Корнер. Билеты - 15-18 евро.
Суббота, 9 ноября
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 12.30 - "Мишук, или Сказка для непослушных медвежат", спектакль государственного Вологодского театра кукол. Билеты - 8,50-15,50 евро.
* В Йыхвиском концертном доме в 15.00 - IX фестиваль молодежных оркестров. Выступают 13 молодежных оркестров, в исполнении которых можно услышать произведения как эстонских композиторов (Капп, Саар, Келль, Уусберг), так и всемирную классику (Моцарт, Шёнберг, Уильямс, Зуппе, Глиэр, Уэббер). Концерт бесплатный.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 17.00 - "Я люблю тебя, жизнь!", музыкальный вечер с коллективом "The Russian Song" (Беларусь). В программе: песни из репертуара Георга Отса и русские народные песни. Концерт посвящен юбилею выдающегося эстонского баритона Георга Отса.
* В Нарвском колледже Тартуского университета в 18.00 - "IDeeJazz"; день 3-й.
Воскресенье, 10 ноября
* В клубе "Сомпа" в 13.00 - концерт, посвященный Дню отца. Выступают детская вокальная студия "Kelluke" и молодежный вокальный ансамбль "Illusio". Вход свободный.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 15.00 - "Парад зонтов", праздник для всей семьи. В программе: мастер-классы, выставки, прически, осеннее дефиле и развлекательная концертная программа. Билет - 3 евро.
* В нарвском центре культуры "Женева" в 17.00 - юбилейный концерт Нарвского городского симфонического оркестра.
Понедельник, 11 ноября
* В Нарве - неделя Северных стран "Праздничная Скандинавия"; день 1-й. Программа на веб-странице: norden.ee.
* В читальном зале Кохтла-Ярвеской центральной библиотеки (ул. Тууслари, 19) в 16.00 - открытие выставки Анны Хотько-Беляковой "Рукоделие мамочек": идеи для праздничных подарков, игровые пособия для развития детей, алмазная вышивка. Выставка открыта до 14 декабря.
Вторник, 12 ноября
* В Нарве - неделя Северных стран "Праздничная Скандинавия"; день 2-й. Программа на веб-странице: norden.ee.
Среда, 13 ноября
* В Нарве - неделя Северных стран "Праздничная Скандинавия"; день 3-й. Программа на веб-странице: norden.ee.
Четверг, 14 ноября
* В Нарве - неделя Северных стран "Праздничная Скандинавия"; день 4-й. Программа на веб-странице: norden.ee.
* В Кивиылиском народном доме в 19.00 - "Pimekohting", спектакль Театра комедии. Билеты - 15-17 евро.
СПОРТ
Четверг, 7 ноября
* В Нарвском Доме детского творчества в 10.00 - IX Международный фестиваль "Шахматные звезды Балтийского моря", посвященный Паулю Кересу; день 5-й.
Пятница, 8 ноября
* В Нарвском Доме детского творчества в 9.30 - IX Международный фестиваль "Шахматные звезды Балтийского моря", посвященный Паулю Кересу; день 6-й; в 15.00 - закрытие.
* В спортзале Ийзакуской гимназии в 19.30 - чемпионат Эстонии по баскетболу, вторая лига: "Alutaguse KK" - "KA Tallinna Kalev".
* В спорткомплексе "Калев" в Силламяэ в 20.00 - Кубок Эстонии по футзалу: ФК "NPM Silmet" (Силламяэ) - "Vana Hea Puur".
Суббота, 9 ноября
* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - открытый чемпионат шашечного клуба "Into" по русским шашкам.
* На стадионе "Калев" в Силламяэ в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, переходная игра первой лиги В: "Sillamäe Kalev" - "Läänemaa JK".
* В Нарвском спортцентре в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: СК "Ganza" (Нарва) - ФК "Sillamäe".
* В Нарвском спортцентре в 19.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Narva United" - "Tartu Maksimum".
Воскресенье, 10 ноября
* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 10.00 - этап серии турниров по быстрым шахматам СК "Диагональ".
* В Вокаском Доме спорта в 10.00 - этап по настольному теннису на кубок Тойлаской волости.
* В Вокаском холле для петанка в 11.00 - этап по петанку на кубок Вока.
* В Кохтла-Ярвеском Доме спорта в 12.30 - Кубок Ида-Вирумаа по баскетболу: "Virumaa politsei spordiselts" - "Tööriistamarket/Lüganuse".
* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига: ФК "Järve" (Кохтал-Ярве) - ФК "Tarvas" (Раквере).
* В спорткомплексе "Калев" в Силламяэ в 15.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "NPM Silmet" (Силламяэ) - "Ravens Futsal Ares Security" (Тарту).
* В Кохтла-Ярвеском Доме спорта в 15.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по баскетболу: "Enteh" (Кохтла-Ярве) - СШ "Энергия" (Нарва).
* В Нарвском спортцентре в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: "Narva United II" - "Wolves" (Йыгева).
Вторник, 12 ноября
* В спортзале Ийзакуской гимназии в 19.00 - чемпионат Эстонии по баскетболу, вторая лига: "Iisaku gümnaasium"/RHKK - "Võrumaa".
* В спорткомплексе "Калев" в Силламяэ в 20.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Alexela" (Силламяэ) - "Narva United".
РАЗНОЕ
Суббота, 9 ноября
* В Вахтраском центре творчества в Кохтла-Ярве в 14.00 - вечер отдыха для сеньоров. Билет - 3 евро.
* В шахте-музее в Кохтла-Нымме в 15.30 - шахтерское гурме-мероприятие под землей. Информация: info@kaevandusmuuseum.ee, тел. 332 4017.
Воскресенье, 10 ноября
* В Йыхвиском концертном доме с 12.00 до 15.00 - "Танцы с папой", празднование Дня отца для йыхвиских детей. Вход свободный.
* В клубе "Ахтме" в 13.00 - развлекательно-конкурсная программа "Суперпапа". Регистрация участников до 8 ноября. Цена билета - 2 евро (папам вход бесплатный). Информация: www.ahtmeklubi.ee, тел. 332 2061, 5858 6426.
Среда, 13 ноября
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская по изготовлению вязаных тапочек. С собой надо захватить спицы и пряжу. Информация по тел. 337 0536, Йыхвиская центральная библиотека, Герри Оргма.
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