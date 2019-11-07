МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 07.11-14.11

Пятница, 8 ноября

* В Нарвском Доме детского творчества в 9.30 - IX Международный фестиваль "Шахматные звезды Балтийского моря", посвященный Паулю Кересу; день 6-й; в 15.00 - закрытие.

* В спортзале Ийзакуской гимназии в 19.30 - чемпионат Эстонии по баскетболу, вторая лига: "Alutaguse KK" - "KA Tallinna Kalev".

* В спорткомплексе "Калев" в Силламяэ в 20.00 - Кубок Эстонии по футзалу: ФК "NPM Silmet" (Силламяэ) - "Vana Hea Puur".

Суббота, 9 ноября

* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - открытый чемпионат шашечного клуба "Into" по русским шашкам.

* На стадионе "Калев" в Силламяэ в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, переходная игра первой лиги В: "Sillamäe Kalev" - "Läänemaa JK".

* В Нарвском спортцентре в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: СК "Ganza" (Нарва) - ФК "Sillamäe".

* В Нарвском спортцентре в 19.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Narva United" - "Tartu Maksimum".

Воскресенье, 10 ноября

* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 10.00 - этап серии турниров по быстрым шахматам СК "Диагональ".

* В Вокаском Доме спорта в 10.00 - этап по настольному теннису на кубок Тойлаской волости.

* В Вокаском холле для петанка в 11.00 - этап по петанку на кубок Вока.

* В Кохтла-Ярвеском Доме спорта в 12.30 - Кубок Ида-Вирумаа по баскетболу: "Virumaa politsei spordiselts" - "Tööriistamarket/Lüganuse".

* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига: ФК "Järve" (Кохтал-Ярве) - ФК "Tarvas" (Раквере).

* В спорткомплексе "Калев" в Силламяэ в 15.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "NPM Silmet" (Силламяэ) - "Ravens Futsal Ares Security" (Тарту).

* В Кохтла-Ярвеском Доме спорта в 15.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по баскетболу: "Enteh" (Кохтла-Ярве) - СШ "Энергия" (Нарва).

* В Нарвском спортцентре в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: "Narva United II" - "Wolves" (Йыгева).

Вторник, 12 ноября

* В спортзале Ийзакуской гимназии в 19.00 - чемпионат Эстонии по баскетболу, вторая лига: "Iisaku gümnaasium"/RHKK - "Võrumaa".

* В спорткомплексе "Калев" в Силламяэ в 20.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Alexela" (Силламяэ) - "Narva United".

РАЗНОЕ

Суббота, 9 ноября

* В Вахтраском центре творчества в Кохтла-Ярве в 14.00 - вечер отдыха для сеньоров. Билет - 3 евро.

* В шахте-музее в Кохтла-Нымме в 15.30 - шахтерское гурме-мероприятие под землей. Информация: info@kaevandusmuuseum.ee, тел. 332 4017.

Воскресенье, 10 ноября

* В Йыхвиском концертном доме с 12.00 до 15.00 - "Танцы с папой", празднование Дня отца для йыхвиских детей. Вход свободный.

* В клубе "Ахтме" в 13.00 - развлекательно-конкурсная программа "Суперпапа". Регистрация участников до 8 ноября. Цена билета - 2 евро (папам вход бесплатный). Информация: www.ahtmeklubi.ee, тел. 332 2061, 5858 6426.

Среда, 13 ноября

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская по изготовлению вязаных тапочек. С собой надо захватить спицы и пряжу. Информация по тел. 337 0536, Йыхвиская центральная библиотека, Герри Оргма.