СВОДКА ПОЛИЦИИ: Девушки пострадали в аварии
6 ноября в 23.30 на 2-м километре шоссе Нарва - Аувере легковой автомобиль "Kia Sorento", которым управлял 26-летний мужчина, вылетел с дороги на перекрестке.
В ДТП пострадали две девушки 19 и 18 лет, которые сидели на заднем сиденье и не были пристегнуты ремнями безопасности. Обеих пассажирок доставили в Нарвскую больницу.
Ударил сожительницу ножом
7 ноября в квартире по улице Юлазе в Кохтла-Ярве 30-летний мужчина ударил ножом свою спутницу жизни. Мужчина задержан в качестве подозреваемого.
Напал на соседа
6 ноября в подъезде многоквартирного дома по улице Метсапарги в Кохтла-Ярве 35-летний мужчина ударил своего соседа.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.