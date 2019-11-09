Вс, 10.11.2019
Именно таким я и представлял "Голос гор" у себя в голове. Организатор третьего фестиваля "Голос гор" Ивар Мурд

СВОДКА ПОЛИЦИИ: Девушки пострадали в аварии
6-7 ноября 2019 г.

Полиция. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

6 ноября в 23.30 на 2-м километре шоссе Нарва - Аувере легковой автомобиль "Kia Sorento", которым управлял 26-летний мужчина, вылетел с дороги на перекрестке.

В ДТП пострадали две девушки 19 и 18 лет, которые сидели на заднем сиденье и не были пристегнуты ремнями безопасности. Обеих пассажирок доставили в Нарвскую больницу.

Ударил сожительницу ножом

7 ноября в квартире по улице Юлазе в Кохтла-Ярве 30-летний мужчина ударил ножом свою спутницу жизни. Мужчина задержан в качестве подозреваемого.

Напал на соседа

6 ноября в подъезде многоквартирного дома по улице Метсапарги в Кохтла-Ярве 35-летний мужчина ударил своего соседа.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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