СВОДКА ПОЛИЦИИ: Девушки пострадали в аварии

В ДТП пострадали две девушки 19 и 18 лет, которые сидели на заднем сиденье и не были пристегнуты ремнями безопасности. Обеих пассажирок доставили в Нарвскую больницу.

Ударил сожительницу ножом

7 ноября в квартире по улице Юлазе в Кохтла-Ярве 30-летний мужчина ударил ножом свою спутницу жизни. Мужчина задержан в качестве подозреваемого.

Напал на соседа

6 ноября в подъезде многоквартирного дома по улице Метсапарги в Кохтла-Ярве 35-летний мужчина ударил своего соседа.

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