ФОТО ДНЯ: Юные музыканты дали концерт симфонической музыки

Конечно, ни в Йыхви, ни где-то еще нет такой большой сцены, на которой смогли бы музицировать все сразу, поэтому для фестиваля составили несколько полноценных симфонических оркестров.

В результате более многообразной оказалась программа мероприятия. Пришлось разучивать меньше произведений и в то же время удалось посмотреть выступления других. Возникла более веселая атмосфера, когда в концерте удавалось поучаствовать то в роли музыкантов на сцене, то в роли зрителей в зале.