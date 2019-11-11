Пн, 11.11.2019
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ФОТО ДНЯ: Юные музыканты дали концерт симфоничесмкой музыки

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

В субботу в Йыхви дали концерт симфонической музыки юные музыканты Эстонии. В состоявшемся в девятый раз фестивале молодежных оркестров участвовали тринадцать музыкальных школ со всей Эстонии.

Конечно, ни в Йыхви, ни где-то еще нет такой большой сцены, на которой смогли бы музицировать все сразу, поэтому для фестиваля составили несколько полноценных симфонических оркестров.

В результате более многообразной оказалась программа мероприятия. Пришлось разучивать меньше произведений и в то же время удалось посмотреть выступления других. Возникла более веселая атмосфера, когда в концерте удавалось поучаствовать то в роли музыкантов на сцене, то в роли зрителей в зале. 

Фестиваль был посвящен 20-летию Эстонского союза симфонических оркестров.

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