Вт, 12.11.2019
Я не исключаю также санирования Алутагузеской волости, если нам придется в следующем году остаться без пары миллионов. Старейшина Алутагузеской волости Тауно Выхмар о том, как сокращение сланцедобычи отразится на бюджете волости

Мошенник вскружил женщинам голову и обобрал до нитки

Мошенник, выманивший квартиру у пожилых нарвитян, после совершения преступления отвез жертв в Россию и украл у них паспорта, оставив супружескую пару в ловушке за рубежом.

ФОТО: Илья Смирнов

Вируский уездный суд отправил в тюрьму отъявленного мошенника, который предлагал женщинам любовные отношения и обворовывал их до нитки.

ДОСТУПНО ДЛЯ

В 2010 году неоднократно судимый Сергей Репей (53) познакомился в интернете на портале знакомств с женщиной, с которой у него возникли любовные отношения. В ходе отношений мужчина убедил женщину инвестировать вместе в хутор в волости Тамсалу в Ляэне-Вирумаа, стоимость которого, по его словам, составляла 18000 евро. Репей сказал, что женщина должна заплатить 8000 евро, его доля составит 10000 евро. По словам мужчины, хутор якобы был настолько перспективным, что его возможно перепродать с приличной прибылью и на вырученные деньги купить каждому из них квартиру.

Вместо ценной недвижимости - развалюха

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