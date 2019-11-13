ИВЦБ шагнет в 21-й век: в Ахтме началось строительство нового лечебного корпуса
Ида-Вируская центральная больница во вторник отметила 16-й день рождения закладкой краеугольного камня нового корпуса активного лечения стоимостью около 20 миллионов евро.
В лечебном корпусе площадью 8700 квадратных метров разместятся палаты большинства отделений внутренних болезней в общей сложности на 75 койко-мест, кабинет ангиографии, лаборатория, патологическая служба и некоторые другие подразделения больницы.
Председатель правления ИВЦБ Тармо Баклер при закладке краеугольного камня сказал, что когда новое здание через два года будет готово, то практически все подразделения больницы окажутся в условиях, которые соответствуют стандартам 21-го века. "Будь то бытовые условия для работников и пациентов или логистика больничного здания, или требования инфекционного контроля, или обеспечение общего функционирования учреждения - мы с работниками больницы сможем быть уверены, что шагнули с нашими зданиями в 21-й век", - сказал он.
Новое здание появится рядом с построенным в 2013 году корпусом активного лечения, где располагаются хирургическая клиника, отделение интенсивной терапии, родильное отделение, отделение неотложной помощи и другие подразделения. С другой его стороны в качестве пристройки к существующему более полувека больничному зданию началось возведение Ахтмеского центра здоровья площадью 2200 квадратных метров. Там будут работать семейные врачи и начнут оказывать услуги физиотерапии, акушерской помощи и патронажа.
Стоимость обоих зданий вместе с оборудованием составит около 30 миллионов евро.
Новый лечебный корпус строит ТОО "Astlanda Ehitus".