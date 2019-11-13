ПЕРВЫЕ КАДРЫ: Как будет светиться фасад йыхвиского торгового центра "Pargi Keskus"

Эти кадры сделаны в минувший понедельник со стороны концертного дома, где в одной части торгового центра площадью более 20000 квадратных метров во время работ включилась светодиодная подсветка фасада.

Торговый центр, насчитывающий около 60 магазинов и поставщиков услуг, распахнет двери 29 ноября. В этом же здании появится и кинотеатр "Apollo" с двумя залами, который приступит к работе в феврале следующего года.