ПЕРВЫЕ КАДРЫ: Как будет светиться фасад йыхвиского торгового центра "Pargi Keskus"
Работы по установке и испытания светового фасада йыхвиского торгового центра "Pargi Keskus", который откроется 29 ноября, дают первое представление о том, как будет светиться огромное здание.
Эти кадры сделаны в минувший понедельник со стороны концертного дома, где в одной части торгового центра площадью более 20000 квадратных метров во время работ включилась светодиодная подсветка фасада.
Торговый центр, насчитывающий около 60 магазинов и поставщиков услуг, распахнет двери 29 ноября. В этом же здании появится и кинотеатр "Apollo" с двумя залами, который приступит к работе в феврале следующего года.
В конце ноября должно завершиться начавшееся еще в августе прошлого года строительство дополнительного участка йыхвиского променада и музыкальной площадки, расположенной между концертным домом и "Pargi Keskus". Однако с учетом прежнего хода работ завершение строительства за оставшиеся несколько недель оказалось под вопросом.