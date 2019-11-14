Чт, 14.11.2019
Я не исключаю также санирования Алутагузеской волости, если нам придется в следующем году остаться без пары миллионов. Старейшина Алутагузеской волости Тауно Выхмар о том, как сокращение сланцедобычи отразится на бюджете волости
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  • ОДИН ВОПРОС: Почему сланцевики хотят привлечь деньги государства в строительство завода по предварительному рафинированию?

ОДИН ВОПРОС: Почему сланцевики хотят привлечь деньги государства в строительство завода по предварительному рафинированию?

Ахти Асманн.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

На прошедших в среду в Йыхвиском концертном доме в рамках сланцевой конференции дебатах их ведущий, журналист ERR Арп Мюллер в числе прочего спросил, почему промышленники так сильно хотят участия государства в этом проекте.

Председатель правления "Viru Keemia Grupp" АХТИ АСМАНН:

- Мы считаем, что этот проект определенно принесет добавленную ценность обществу. Дополнительный экспортный доход - по нашим подсчетам, 250 миллионов евро в год - поступит в Эстонию.

Как он распределится? На эти деньги будут платить зарплаты, платить налоги, платить субподрядчикам за работу и материалы. И, если повезет, что-нибудь останется и собственникам. Мы сейчас видим, что вероятность того, что собственникам что-то останется, мала, но общественное благо настолько велико, что для государства этот проект окупится за год-два.

Поэтому для государства вполне имеет смысл войти в этот проект, несмотря на цель достичь климатической нейтральности к 2050 году. До этого еще 30 лет. Между тем государство могло бы свободно зарабатывать деньги, которые можно инвестировать в развитие возобновляемых источников энергии или промышленной инфраструктуры Ида-Вирумаа.

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