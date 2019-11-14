СВОДКА ПОЛИЦИИ: Полиция разыскивает осквернителей здания горуправы

Полиция сообщила в социальных медиа, что расследует обстоятельства осквернения здания горуправы. "В нашем государстве у каждого есть право на выражение своего мнения и это всячески приветствуется, однако мы присоединяемся к тем горожанам, которые не акцептируют выражение мнения подобным образом", - сообщило Йыхвиское отделение полиции в социальных медиа.

Сгорел заброшенный дом

13 ноября в 7.44 сообщили, что в деревне Тырвайыэ в городе Нарва-Йыэсуу открытым пламенем горит дом. Прибыв на место происшествия, спасатели выяснили, что горит заброшенное здание, людей в котором не было.

Напала на соседа

12 ноября в многоквартирном доме по улице И. Графова в Нарве 48-летняя женщина ударила своего соседа.

Ударили пожилую женщину

11 ноября в полицию сообщили, что 10 ноября в квартире по улице Мальми в Нарве женщина ударила свою 86-летнюю знакомую.

Толкнул отца

11 ноября в квартире в Ахтме 34-летний мужчина толкнул своего отца. Обидчик задержан в качестве подозреваемого.

Воры унесли из офиса компьютер

11 ноября в полицию сообщили, что злоумышленники, взломав дверь, проникли в офисное помещение на Кесквяльяк в Йыхви и украли ноутбук. Нанесенный материальный ущерб - около 1500 евро.

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