Пт, 15.11.2019
Я не исключаю также санирования Алутагузеской волости, если нам придется в следующем году остаться без пары миллионов. Старейшина Алутагузеской волости Тауно Выхмар о том, как сокращение сланцедобычи отразится на бюджете волости

СВОДКА ПОЛИЦИИ: Полиция разыскивает осквернителей здания горуправы
11-13 ноября 2019 г.

Полиция. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Полиция пытается выйти на след тех, кто на стенах здания Кохтла-Ярвеского горуправления сделал надписи, в которых городских руководителей назвали ворами.

Полиция сообщила в социальных медиа, что расследует обстоятельства осквернения здания горуправы. "В нашем государстве у каждого есть право на выражение своего мнения и это всячески приветствуется, однако мы присоединяемся к тем горожанам, которые не акцептируют выражение мнения подобным образом", - сообщило Йыхвиское отделение полиции в социальных медиа.

Сгорел заброшенный дом

13 ноября в 7.44 сообщили, что в деревне Тырвайыэ в городе Нарва-Йыэсуу открытым пламенем горит дом. Прибыв на место происшествия, спасатели выяснили, что горит заброшенное здание, людей в котором не было.

Напала на соседа

12 ноября в многоквартирном доме по улице И. Графова в Нарве 48-летняя женщина ударила своего соседа.

Ударили пожилую женщину

11 ноября в полицию сообщили, что 10 ноября в квартире по улице Мальми в Нарве женщина ударила свою 86-летнюю знакомую.

Толкнул отца

11 ноября в квартире в Ахтме 34-летний мужчина толкнул своего отца. Обидчик задержан в качестве подозреваемого.

Воры унесли из офиса компьютер

11 ноября в полицию сообщили, что злоумышленники, взломав дверь, проникли в офисное помещение на Кесквяльяк в Йыхви и украли ноутбук. Нанесенный материальный ущерб - около 1500 евро.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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