Алутагузеский баскетбольный клуб справился с экс-нарвитянами

В этой столичной команде играют в основном бывшие нарвские баскетболисты, в предыдущие годы игравшие во второй лиге под именем нарвской команды. В этом же году они перешли под знамя таллиннской баскетбольной академии "Kalev".

К перерыву Алутагузе вел со счетом 43:29, но перед последней четвертью разрыв сократился всего до трех очков. За пять минут до конца встречи экс-нарвитяне даже вырвались вперед на одно очко, однако Алутагузе спуртом 11:2 повернул исход встречи в свою пользу.

Юлар Сала принес команде-победительнице 18 очков, а Аллан-Эрик Элп - 17. Набравший 9 очков Маркус Лаанеметс сделал также 13 подборов.

Алутагузе после шести туров одержал четыре победы и занимает четвертое место.

В том же туре лучшую игру сезона показала и молодежь из Ийзакуской гимназии/Баскетбольной школы Рейнара Халлика, но первой победы на свой счет все еще не записала. Пока юным игрокам приходится довольствоваться самым маленьким поражением в игре с Раплаской баскетбольной школой - 70:77.

У ийзакусцев самым результативным игроком является Райдо Оотре (19), за ним следуют Аренд Кюттим (14) и Кевин Сийм (13).

В первой лиге "HITO/Karjamaa" не смог набрать очки и с пятой попытки, хотя опять не хватило для этого совсем немного: "HITO/Karjamaa" проиграл тамсалускому "Los Toros/TalTech" со счетом 75:87. Поехавший в Тамсалу всего с восемью игроками "HITO/Karjamaa" опять упустил игру из рук в последней четверти, а до этого разница в счете составляла всего пять очков.