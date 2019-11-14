Мошенника, использовавшего сувенирные деньги, наконец задержали

В октябре этого года в Нарве произошло два случая мошенничества с использованием сувенирных денег.

Собранные полицейскими данные привели к задержанию возможного подозреваемого, который на данный момент с разрешения суда заключен под стражу.

7 ноября полиция предъявила 29-летнему мужчине подозрение в том, что 28 октября он подошел к дальнобойщику, который стоял на парковке на Таллиннском шоссе, и попросил разменять купюру ценностью в 100 евро. Только позже водитель обнаружил, что получил сувенирную купюру. Также задержанного подозревают в том, что 30 октября он расплатился сувенирной купюрой в магазине на улице Тулевику.

- На основании собранных данных мы достаточно быстро поняли, что у нас есть основание подозревать жителя Нарвы, который недавно освободился из тюрьмы, где отбывал наказание за совершение аналогичных деяний, - прокомментировала старший следователь Нарвского отделения полиции Яна Дюна.

По ходатайству Вируской окружной прокуратуры суд выдал разрешение на взятие его под стражу сроком до двух месяцев.

По словам Дюны, использование сувенирных денег в качестве платежного средства и раньше имело место как в Вирумаа, так и в других регионах. "По этой причине нужно быть предельно внимательными, особенно если кто-то просит разменять деньги на улице, - рекомендует сотрудница полиции. - А в магазине стоит перепроверить купюры с помощью устройства для проверки подлинности банкнот".

По словам помощника прокурора Вируской окружной прокуратуры Вероники Лаур, подозреваемый неоднократно наказывался в уголовном порядке.