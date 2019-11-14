"Ромео & Джульетта" - фантазии между сном и реальностью

Пьеса "Ромео и Джульетта" была написана Шекспиром пять веков назад, но и по сей день судьбы юных влюбленных не перестают трогать сердца. Множество фильмов, спектаклей и представлений других жанров поставлены на основе этой вечной пьесы. Скоро ида-вируские зрители смогут познакомиться еще с одной версией, которую создал известный московский режиссер Сергей Алдонин. С его творчеством ида-вируские театралы уже знакомы - в начале года в Йыхви с успехом прошел его легендарный спектакль по роману "Мастер и Маргарита".

Одной из самых точных оценок его постановки "Ромео & Джульетта" стало определение "фантазии между сном и реальностью". Как и Шекспир, он отправляет зрителей в Верону времени синьора Бартоломео делла Скала, чтобы разгадать тайну великой любви и непонятной смерти двух подростков. Но в дальнейшем происходит неожиданное - герои вселяются в души актеров шекспировского времени, которые готовятся разыграть эту трагедию перед зрителем. И грань между игрой и жизнью неожиданно стирается...

Внезапные сценарные повороты и комедийные фантазии, прочитанные между строк пьесы, азартные и зрелищные танцы, хоральные партии в исполнении актеров - все это привело к неожиданному и яркому действу.

Сначала - как дипломный спектакль

В 2007 году "Ромео и Джульетта" был поставлен Сергеем Алдониным как дипломный спектакль молодых актеров. Получилась не скучная "программная классика", а совершенно современная история. Вот как отзываются зрители: "Первое впечатление - конечно, легкий шок. А когда спустя минут пятнадцать удивление проходит и ты начинаешь втягиваться в историю, рассказываемую современно и по-молодежному, приходит удивление другого рода: молодые актеры играют так, что им всем веришь. Веришь, что им по 14-16, что они играют во взрослую жизнь, иногда сбиваясь на совершенно детские шалости вроде щенячьей возни. И даже потасовка с "врагами" у обеих сторон - коктейль из не смешиваемых в одно жидкостей: кровной вражды и задора с отменным чувством юмора. Веришь в их дружбу, вражду. Веришь в любовь! Тому, что Ромео вдруг стал взрослее, когда так смело поцеловал Джульетту, поборов (возможно, впервые в жизни!) в себе эту мешающую робость. Что Джульетта не знала, что такое чувства, до этой выходки Ромео, а теперь мыльный пузырь детства, в котором она жила, вдруг лопнул, и она очень быстро стала Спутницей, Женщиной - с интуитивным пониманием того, как она должна себя вести, если выбрала себе мужа и стала его женой".

Критики отмечают тонкое чувство юмора режиссера, в первом действии зрители часто смеются, во втором - сдерживают слезы. Как без них, если все серьезно, и совсем не верится, что смерть ходит рядом… "Советую сходить всем, кто недоверчиво относится к театру, боится классики. Возможно, вы измените свое мнение", - рекомендует одна из театралов, посмотревших этот спектакль.

Молодые, но очень известные актеры

Осталось добавить, что главные роли на этот раз исполнят молодые, но уже известные актеры - Филипп Бледный и Екатерина Шпица. Филипп - российский актер театра, кино и дубляжа, телеведущий. Стал известным после роли Вениамина Васильева в телесериале "Папины дочки" и роли Никиты Дягилева в сериалах "Кухня" и "Отель Элеон".