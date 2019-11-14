МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 15.11-21.11

Четверг, 21 ноября

* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - концерт ансамбля "Beati Mandolini". Билеты - 10-12 евро.

* В Люганузеском народном доме в 19.00 - Люганузеский танцевальный клуб. В танцевальном клубе под живую музыку исполняются групповые танцы 19-20-го веков, которые легко выучить. Музыку для танцев исполняют учителя и учащиеся Кивиылиской школы искусств. Другие музыканты тоже могут выйти на сцену, с собой надо захватить инструмент и желание исполнять народную музыку. Вход свободный. Информация по тел. 5340 7045 (Марис).

СПОРТ

Пятница, 15 ноября

* В спортзале Ийзакуской гимназии в 19.30 - чемпионат Эстонии по баскетболу: "Iisaku"/RHKK - "Tööriistamarket"/"Lüganuse".

Суббота, 16 ноября

* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по русским шашкам.

* В Йыхвиском спортхолле в 10.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по короне, соло.

* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 10.45 - открытый чемпионат кохтла-ярвеского "Калева" по быстрым шахматам.

* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - чемпионат Эстонии по хоккею: ХК "Эверест" (Кохтла-Ярве) - "Викинг" (Таллинн).

* В Нарвском ледовом холле в 16.30 - чемпионат Эстонии по хоккею: "PSK" (Нарва) - "Välk 494" (Тарту).

* В Доме спорта "Калев" в Силламяэ в 17.30 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: ФК "Силламяэ" - СК "Кадрина".

* В Нарвском спортцентре в 19.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: СК "Ganza" (Нарва) - "Narva United FC II".

Понедельник, 18 ноября

* В Йыхвиском спортхолле в 20.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по баскетболу: "Jõhvi kossutiim" - БК "HITO"/БК "Karjamaa U18".

Вторник, 19 ноября

* В спортзале Ийзакуской гимназии в 19.30 - чемпионат Эстонии по баскетболу, вторая лига: "Iisaku gümnaasium"/RHKK - БК "Eesti Maavara"/"Baltic Agro".

* В Нарвском спортцентре в 20.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: "Narva United II" - ФК "Силламяэ".

Четверг, 21 ноября

* В Мяэтагузеском народном доме в 18.00 - Мяэтагузеский турнир по викторине, 17-й сезон, 2-й круг.

* В Доме спорта "Калев" в Силламяэ в 18.45 - чемпионат Ида-Вирумаа по баскетболу: "Sillamäe Kalev"/"Gümnaasium" - БК "Нарва".

РАЗНОЕ

Суббота, 16 ноября

* В клубе "Ахтме" в 12.00 - детская театрализованно-развлекательная программа "Кто? Что? Где? Когда? Или в поисках пиратского клада". Билет - 5 евро. Информация: www.ahtmeklubi.ee, тел. 332 2008, 5858 6426.

Понедельник, 18 ноября

* В Кивиылиском народном доме в 13.00 - инфодень на тему исследования зон подземных разработок.

Среда, 20 ноября

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская по изготовлению вязаных тапочек. С собой взять спицы и пряжу. Информация по тел. 337 0536, Йыхвиская центральная библиотека, Герри Оргма.