МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 15.11-21.11

Обзор культурных и спортивных мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 15 по 21 ноября.
КУЛЬТУРА
Пятница, 15 ноября
* В Нарве - неделя Северных стран "Праздничная Скандинавия"; день 5-й. Программа на веб-странице: norden.ee.
* В малом зале Кийклаского народного дома в 19.00 - "Дуэт-квартет", конкурс талантов на рождественскую тему. Дополнительная информация: ruth.linnard@maetaguse.ee.
* На мызе Мяэтагузе в 19.00 - мистерия убийства и поздний ужин в стиле 1920-1930-х годов. Плата за одного человека - 25 евро. Информация: huvikeskus@alutagusevald.ee, тел. 336 6963. Количество участников ограничено.
Суббота, 16 ноября
* В Нарве - неделя Северных стран "Праздничная Скандинавия"; день 6-й. Программа на веб-странице: norden.ee.
* На пятом железнодорожном пути в Кивиыли (ул. Туру, 3, Кивиыли) в 12.00 - открытие передвижной выставки "Бронепоезд №7 "Wabadus". Песни времен Освободительной войны исполнит Мартин Мюллер. Выступает ансамбль Кивиылиской школы искусств "Põmmutajad". Торжественное построение Люганузеской дружины Кайтселийта. Поезд открыт для посещений 17-22 ноября с 10.00 до 17.00. Посещение поезда бесплатное.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 14.00 - XV фольклорный праздник "Яурам". Интерактивный концерт-обучение игре на укулеле. В гостях Кади Уйбо (Таллинн) и юные исполнители на укулеле из Вастаской школы (Ляэне-Вирумаа). Выступят танцевальные коллективы Кохтла-Ярвеского центра культуры. Вход свободный.
* В поселке Ору в 15.00 - праздничный концерт "Мы вместе" творческих коллективов клуба "Ахтме". Вход свободный. Информация: www.ahtmeklubi.ee, тел. 332 2061, 507 4616.
* В Ийзакуском народном доме в 16.00 - концерт, посвященный 30-летию Ийзакуской школы искусств.
* В Таммикуском народном доме в 16.00 - "Oma laulu ei leia ma üles", юбилейный концерт Таммикуского смешанного ансамбля. Участвуют Таммикуская женская танцевальная группа и танцевальная труппа "Lausa Lust". Танцы под музыку Рауля Ряйтсака. Вход - 3 евро.
* В Майдласком народном доме в 16.00 - представление "Muinasjutt Sinivalgekesest": открытие сезона майдлаской группы line-танца "Tuulest Viidud" и Сакаской группы line-танца.
Воскресенье, 17 ноября
* В помещениях по ул. Вабадузе, 20 в Нарве в 12.00 - "Мальчик с пальчик", кукольный спектакль театра "Ильмарине" и Киевского академического театра кукол. Билет - 4 евро.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 14.00 - концерт ансамбля "Златые горы" (Таллинн). Руководитель Игорь Ермаков. В концерте принимают участие Эдуард Томан и Иван Ермаков. Вход свободный.
* В Кохтла-Ныммеском народном доме в 15.00 - цирк "Barrameo". Билеты - 6-8 евро. Информация по тел. 5785 6008.
* В Йыхвиском концертном доме в 17.00 - "Rock'n'roll meid kokku viis", юбилейный концерт Карла Мадизе: Карл Мадизе и ансамбль "Karavan", в гостях Биргит Саррап, Микк Каазик, Уку Сувисте и Койт Тооме. Билеты - 19-25 евро.
Вторник, 19 ноября
* В Йыхвиском концертном доме в 12.00 - "Music in Motion", концерт в рамках детско-юношеского музыкального фестиваля "Big Bang": захватывающее оригинальное шоу телесных инструментов из Франции. Билет - 7 евро.
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 16.00 - открытие выставки Марии Самбуко "Limited Space".
* В Ийзакуской библиотеке в 16.30 - клуб интересных встреч: тюремный чиновник, кайтселийтчик и художник-любитель Тыну Линдер.
Среда, 20 ноября
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - "Pimekohting", спектакль Театра комедии. На сцене Марика Королев и Хендрик Норманн. Билеты - 15-17 евро.
Четверг, 21 ноября
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - концерт ансамбля "Beati Mandolini". Билеты - 10-12 евро.
* В Люганузеском народном доме в 19.00 - Люганузеский танцевальный клуб. В танцевальном клубе под живую музыку исполняются групповые танцы 19-20-го веков, которые легко выучить. Музыку для танцев исполняют учителя и учащиеся Кивиылиской школы искусств. Другие музыканты тоже могут выйти на сцену, с собой надо захватить инструмент и желание исполнять народную музыку. Вход свободный. Информация по тел. 5340 7045 (Марис).
СПОРТ
Пятница, 15 ноября
* В спортзале Ийзакуской гимназии в 19.30 - чемпионат Эстонии по баскетболу: "Iisaku"/RHKK - "Tööriistamarket"/"Lüganuse".
Суббота, 16 ноября
* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по русским шашкам.
* В Йыхвиском спортхолле в 10.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по короне, соло.
* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 10.45 - открытый чемпионат кохтла-ярвеского "Калева" по быстрым шахматам.
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - чемпионат Эстонии по хоккею: ХК "Эверест" (Кохтла-Ярве) - "Викинг" (Таллинн).
* В Нарвском ледовом холле в 16.30 - чемпионат Эстонии по хоккею: "PSK" (Нарва) - "Välk 494" (Тарту).
* В Доме спорта "Калев" в Силламяэ в 17.30 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: ФК "Силламяэ" - СК "Кадрина".
* В Нарвском спортцентре в 19.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: СК "Ganza" (Нарва) - "Narva United FC II".
Понедельник, 18 ноября
* В Йыхвиском спортхолле в 20.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по баскетболу: "Jõhvi kossutiim" - БК "HITO"/БК "Karjamaa U18".
Вторник, 19 ноября
* В спортзале Ийзакуской гимназии в 19.30 - чемпионат Эстонии по баскетболу, вторая лига: "Iisaku gümnaasium"/RHKK - БК "Eesti Maavara"/"Baltic Agro".
* В Нарвском спортцентре в 20.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: "Narva United II" - ФК "Силламяэ".
Четверг, 21 ноября
* В Мяэтагузеском народном доме в 18.00 - Мяэтагузеский турнир по викторине, 17-й сезон, 2-й круг.
* В Доме спорта "Калев" в Силламяэ в 18.45 - чемпионат Ида-Вирумаа по баскетболу: "Sillamäe Kalev"/"Gümnaasium" - БК "Нарва".
РАЗНОЕ
Суббота, 16 ноября
* В клубе "Ахтме" в 12.00 - детская театрализованно-развлекательная программа "Кто? Что? Где? Когда? Или в поисках пиратского клада". Билет - 5 евро. Информация: www.ahtmeklubi.ee, тел. 332 2008, 5858 6426.
Понедельник, 18 ноября
* В Кивиылиском народном доме в 13.00 - инфодень на тему исследования зон подземных разработок.
Среда, 20 ноября
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская по изготовлению вязаных тапочек. С собой взять спицы и пряжу. Информация по тел. 337 0536, Йыхвиская центральная библиотека, Герри Оргма.
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