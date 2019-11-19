Репинский подал ходатайство о доступе к секретам НАТО

Избранный в Рийгикогу от Ида-Вирумаа Мартин Репинский уже с апреля входит в парламентскую комиссию по государственной обороне, однако только в минувшие выходные подал ходатайство для получения доступа к секретам НАТО, наличие которого крайне необходимо для работы в этой комиссии. Этой осенью он не участвовал в заседаниях комиссии, поскольку у него, как он сам сказал, в это же время были более важные дела.
Входящий в Центристскую партию Репинский в понедельник подтвердил "Северному побережью", что подал ходатайство в выходные. "Все идет по плану. У меня заполнение анкеты заняло немного больше времени, поскольку в ней спрашивали очень много данных, которые мне нужно было уточнить, чтобы смог подать ходатайство максимально корректно", - сказал Репинский, отметив, что отсутствие разрешения не помешало работе комиссии, поэтому он сильно не торопился.