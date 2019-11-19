Репинский подал ходатайство о доступе к секретам НАТО

Избранный в Рийгикогу от Ида-Вирумаа Мартин Репинский уже с апреля входит в парламентскую комиссию по государственной обороне, однако только в минувшие выходные подал ходатайство для получения доступа к секретам НАТО, наличие которого крайне необходимо для работы в этой комиссии. Этой осенью он не участвовал в заседаниях комиссии, поскольку у него, как он сам сказал, в это же время были более важные дела.