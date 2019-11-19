Макс Каур: "Демагогия салонных социалистов"

Хотя Павел Прокопенко на выборах не заслужил доверия избирателей и его никуда не выбрали, для волостной управы важно мнение каждого жителя волости и даже тех, кто живет за ее пределами.

Если, разумеется, речь не идет об откровенной лжи. Возьмем, к примеру, однопартийца Прокопенко Катри Райк, которая в начале этого года обвинила Йыхвискую волость в том, чего не было. Грубо извратила факты. Кто бы мог направить ее по ложному пути… Райк и волость разрешили между собой этот досадный инцидент.

Но кажется, что салонные социалисты ничему не научились. Вопрос не в том, что действуют в стиле "Баба-яга против". Выступают против всего, даже против того, чтобы Йыхви снова стал городом. Не замечают, что число членов волостной управы сократилось до трех. Что Йыхвиское волостное управление взяло курс на уменьшение управленческих расходов, что отражается и в новом проекте бюджета.

Тем не менее Павел Прокопенко достиг нового уровня низости среди салонных социалистов, написав, что "даже у малозащищенных детей отбирают последнее…", подразумевая то, что Йыхвиская волость ходатайствует перед государством о дополнительных деньгах для поддержки детей с ограниченными возможностями.

Каким образом ходатайство перед государством о деньгах на благо йыхвиских детей может отнять деньги у йыхвиских детей, остается неясным. Йыхвиская волость в любом случае будет ходатайствовать перед государством о деньгах, как это делают и другие самоуправления Эстонии, если имеют на это право.