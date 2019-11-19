СВОДКА ПОЛИЦИИ: Из дома вынесли крупную сумму
17 ноября трое неизвестных проникли в дом, расположенный по улице Ластеайа в Кохтла-Ярве, и, по первоначальным данным, украли 27200 евро.
В Кохтла-Ярве на улице ударили женщину
17 ноября у магазина на улице Малева в Кохтла-Ярве 39-летний мужчина ударил женщину. Мужчину задержали в качестве подозреваемого.
Поднял руку на жену
16 ноября в одном из увеселительных заведений Нарвы 32-летний мужчина ударил свою супругу. Мужчину задержали в качестве подозреваемого.
Мужчину травмировали на улице
16 ноября на улице Олеви в Кохтла-Ярве ударили 33-летнего мужчину, причинив ему телесное повреждение.
Взял чужой автомобиль
В период с 15 по 17 ноября в Нарве 33-летний мужчина самовольно использовал стоявший на улице Кереса чужой автомобиль.
Угрожавшего бомбой задержали
14 ноября 42-летний мужчина сообщил, что в квартире по улице А. Пушкина в Нарве находится бомба. Проверившие место происшествия деминеры взрывоопасного предмета не обнаружили. Полиция задержала мужчину по подозрению в преступлении.
Подожгли легковой автомобиль
18 ноября в 02.11 сообщили о пожаре на улице Мальми, где горел легковой автомобиль. Спасатели потушили возгорание к 02.25. Предполагаемая причина пожара - поджог.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.