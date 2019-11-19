СВОДКА ПОЛИЦИИ: Из дома вынесли крупную сумму

В Кохтла-Ярве на улице ударили женщину

17 ноября у магазина на улице Малева в Кохтла-Ярве 39-летний мужчина ударил женщину. Мужчину задержали в качестве подозреваемого.

Поднял руку на жену

16 ноября в одном из увеселительных заведений Нарвы 32-летний мужчина ударил свою супругу. Мужчину задержали в качестве подозреваемого.

Мужчину травмировали на улице

16 ноября на улице Олеви в Кохтла-Ярве ударили 33-летнего мужчину, причинив ему телесное повреждение.

Взял чужой автомобиль

В период с 15 по 17 ноября в Нарве 33-летний мужчина самовольно использовал стоявший на улице Кереса чужой автомобиль.

Угрожавшего бомбой задержали

14 ноября 42-летний мужчина сообщил, что в квартире по улице А. Пушкина в Нарве находится бомба. Проверившие место происшествия деминеры взрывоопасного предмета не обнаружили. Полиция задержала мужчину по подозрению в преступлении.

Подожгли легковой автомобиль

18 ноября в 02.11 сообщили о пожаре на улице Мальми, где горел легковой автомобиль. Спасатели потушили возгорание к 02.25. Предполагаемая причина пожара - поджог.

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