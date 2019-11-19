Ср, 20.11.2019
Автобусная поездка стала времяпровождением. Руководитель Ида-Вируского центра общественного транспорта Хейки Лутс, размышляя о бесплатном проезде на автобусе

СВОДКА ПОЛИЦИИ: Из дома вынесли крупную сумму
14-18 ноября 2019 г.

Полиция. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

17 ноября трое неизвестных проникли в дом, расположенный по улице Ластеайа в Кохтла-Ярве, и, по первоначальным данным, украли 27200 евро.

В Кохтла-Ярве на улице ударили женщину 

17 ноября у магазина на улице Малева в Кохтла-Ярве 39-летний мужчина ударил женщину. Мужчину задержали в качестве подозреваемого. 

Поднял руку на жену 

16 ноября в одном из увеселительных заведений Нарвы 32-летний мужчина ударил свою супругу. Мужчину задержали в качестве подозреваемого. 

Мужчину травмировали на улице 

16 ноября на улице Олеви в Кохтла-Ярве ударили 33-летнего мужчину, причинив ему телесное повреждение.

Взял чужой автомобиль 

В период с 15 по 17 ноября в Нарве 33-летний мужчина самовольно использовал стоявший на улице Кереса чужой автомобиль.

Угрожавшего бомбой задержали 

14 ноября 42-летний мужчина сообщил, что в квартире по улице А. Пушкина в Нарве находится бомба. Проверившие место происшествия деминеры взрывоопасного предмета не обнаружили. Полиция задержала мужчину по подозрению в преступлении.

Подожгли легковой автомобиль

18 ноября в 02.11 сообщили о пожаре на улице Мальми, где горел легковой автомобиль. Спасатели потушили возгорание к 02.25. Предполагаемая причина пожара - поджог.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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