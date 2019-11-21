Наряду со сланцевой промышленностью нужно искать новые большие идеи

Сланцевая промышленность являлась доминирующей отраслью экономики в Ида-Вирумаа на протяжении около ста лет. Хотя ее роль по-прежнему весома, эта промышленная отрасль все же сокращается, и сейчас самое время искать идеи, как другие отрасли экономики в будущем смогут улучшить жизнь в уезде.
В результате сворачивания сланцевой энергетики, а также многих крупных производств, построенных в советские времена, численность населения уезда за 30 лет сократилась более чем на треть, то есть на 85000 человек. В условиях открытого мира нам не избежать сильного притяжения урбанизации. В деле привлечения активных и деятельных людей мы конкурируем не только с Таллинном, но и со всеми другими городами мира.
Сланцевая промышленность остается основой экономики уезда, однако очень велика вероятность, что сокращение сектора продолжится, и нашему уезду нужны новые большие вызовы наряду со сланцевой промышленностью. Именно наряду, поскольку полное замещение сланцевого сектора в ближайшие десять лет - явно непосильная задача для нашего уезда и всего энергетического сектора Эстонии. Другой вопрос, действительно ли это необходимо, если часть сланцевых предприятий в результате реорганизации постоянно становится эффективнее и конкурентоспособнее и оставляет меньший экологический след.
Чтобы добиться изменений, вдобавок к констатации необходимости изменений требуются желание, работающая идея и достаточно ресурсов - как денег, так и людей - для реализации планов. Говоря о том, почему хорошие планы остались нереализованными, в качестве основной причины обычно называют нехватку денег.
На состоявшемся 30 октября в Йыхвиском концертном доме семинаре, посвященном видению будущего Ида-Вирумаа, участники имели возможность конструктивно помечтать и предложить идеи, как разнообразить экономическую жизнь Ида-Вируского уезда. На что имеет смысл потратить в течение десяти лет два миллиарда евро, которые поддержат формирование новой экономики рядом с сокращающимся сланцевым сектором.
Участники семинара оценили предложенные идеи, и самыми популярными оказались развитие транспортной инфраструктуры, разведка новых месторождений полезных ископаемых и их современное применение, а также строительство агропарка в Аувере рядом с электростанциями.
Популярность идеи развития транспортной инфраструктуры не требует разъяснений. Кому не хочется иметь безопасные и быстрые дороги и удобный общественный транспорт? Однако для Ида-Вирумаа влияние этого значительно шире. В стратегии развития уезда мы позиционируем себя как часть быстро развивающегося экономического региона Финского залива (северная Эстония и южная Финляндия вместе с Санкт-Петербургом и Ленинградской областью), и отсутствие физических коммуникаций сильно затрудняет экономическое сотрудничество.
Ида-Вируский уезд на данный момент неотвратимо превращается в тупик: отношения с восточным соседом сложные, а с северными соседями прямое соединение отсутствует. Внутри государства сообщение со столичным регионом либо требует преодоления больших расстояний (шоссе), либо осуществляется медленно и редко (движение поездов). Вместо тупика мы могли бы стать центральной точкой между Талсинки (сдвоенный город Таллинн и Хельсинки) и Петербургом.
То, станет ли Ида-Вирумаа в будущем регионом, через который будут быстро проезжать на поезде или на машине, или же здесь захотят остановиться, заняться развитием предпринимательства или отдохнуть подольше, зависит уже от нас.
Разведка новых месторождений полезных ископаемых и их освоение, пожалуй, наиболее успешно выполнимый вид деятельности для шахтерского региона с богатыми традициями. К сожалению, в последние десятилетия целевым изучением полезных ископаемых не занимались. Бурение скважин в районе Йыхвиской магнитной аномалии и Ульястеской аномалии над полиметаллическим месторождением создает хорошие предпосылки, чтобы этим заняться.
Наряду с вирумааским фосфоритом ждет подробного изучения граптолитовый аргиллит, у которого много других названий. В народе его называют также зебровым камнем или грязевым камнем. Полезное ископаемое, которое также называют диктионемовым сланцем, из-за большого содержания химических элементов раньше считали большой угрозой, сопутствующей в первую очередь добыче фосфорита. Однако современные знания позволяют добывать и использовать это очень ценное полезное ископаемое без ущерба для окружающей среды.
То, станет ли Ида-Вирумаа в будущем регионом, через который будут быстро проезжать на поезде или на машине, или же здесь захотят остановиться, заняться развитием предпринимательства или отдохнуть подольше, зависит уже от нас.
Разведка новых месторождений и разработка необходимых для их освоения технологий не должны ограничиваться обогащением руды на месте, цепочка ценности должна быть максимально длинной. Благодаря этому вся экономика Ида-Вирумаа может обрести второе дыхание.
Об использовании охлаждающей воды и энергии Аувереской электростанции и заводов масел в целях рыбоводства говорится много лет, и в разные времена охлаждающая вода отчасти находила применение с этой целью. Однако для развития устойчивого агропарка нужен более комплексный подход.
Выбрасываемый сейчас в процессе производства электроэнергии СО2 на самом деле служит пищей для растений и водорослей, сланцевая зола уже сейчас является признанным удобрением/мелиорантом. Применение современных возможностей экономики замкнутого цикла и биоэкономики позволит нам использовать отходы сланцевой промышленности, разработать новые технологии и предлагать Ида-Вирускому уезду и всей Эстонии экологически чистую, местную и безопасную еду (рыба, водоросли, овощи и т.д.), причем круглый год.
Стоимость воплощения в жизнь вышеназванных идей в полном объеме гораздо больше двух миллиардов евро, но мы не должны прикрываться отсутствием денег. Ида-Вирускому уезду нужны новые большие идеи наряду со сланцевым сектором. Идеи, которые предлагают вызовы предпринимателям и инвесторам, профессиональную самореализацию и конкурентоспособную зарплату работникам и новые возможности развития всему региону.
Если имеющиеся тенденции продолжатся и не предпримут никаких кардинальных мер, то к 2045 году в Ида-Вируском уезде будет проживать менее 90000 человек и придется иметь дело с последствиями, вызванными преимущественно сокращением численности и старением населения. Вооружившись смекалкой и инициативностью, мы сможем затормозить эту тенденцию и, возможно, даже развернуть ее в сторону роста.
Три идеи для развития Ида-Вирумаа
1. Развитие транспортной инфраструктуры (судоходная линия Силламяэ - Котка, быстрое железнодорожное сообщение с Таллинном и Санкт-Петербургом, безопасные шоссе 2+2, новый мост через реку Нарву, а также удобный и быстрый общественный транспорт).
2. Разведка месторождений полезных ископаемых и разработка инновационных технологий их освоения с целью добычи и применения полезных ископаемых.
3. Развитие экономики замкнутого цикла и создание агропарка в Аувере рядом с электростанциями:
улавливание СО2 и его использование в растениеводстве, вдобавок аквакультура и прочая биоэкономика, в которой используются побочные продукты и отходы производства сланца.