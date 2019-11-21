Наряду со сланцевой промышленностью нужно искать новые большие идеи

Наряду с вирумааским фосфоритом ждет подробного изучения граптолитовый аргиллит, у которого много других названий. В народе его называют также зебровым камнем или грязевым камнем. Полезное ископаемое, которое также называют диктионемовым сланцем, из-за большого содержания химических элементов раньше считали большой угрозой, сопутствующей в первую очередь добыче фосфорита. Однако современные знания позволяют добывать и использовать это очень ценное полезное ископаемое без ущерба для окружающей среды.

То, станет ли Ида-Вирумаа в будущем регионом, через который будут быстро проезжать на поезде или на машине, или же здесь захотят остановиться, заняться развитием предпринимательства или отдохнуть подольше, зависит уже от нас.

Разведка новых месторождений и разработка необходимых для их освоения технологий не должны ограничиваться обогащением руды на месте, цепочка ценности должна быть максимально длинной. Благодаря этому вся экономика Ида-Вирумаа может обрести второе дыхание.

Об использовании охлаждающей воды и энергии Аувереской электростанции и заводов масел в целях рыбоводства говорится много лет, и в разные времена охлаждающая вода отчасти находила применение с этой целью. Однако для развития устойчивого агропарка нужен более комплексный подход.

Выбрасываемый сейчас в процессе производства электроэнергии СО2 на самом деле служит пищей для растений и водорослей, сланцевая зола уже сейчас является признанным удобрением/мелиорантом. Применение современных возможностей экономики замкнутого цикла и биоэкономики позволит нам использовать отходы сланцевой промышленности, разработать новые технологии и предлагать Ида-Вирускому уезду и всей Эстонии экологически чистую, местную и безопасную еду (рыба, водоросли, овощи и т.д.), причем круглый год.

Стоимость воплощения в жизнь вышеназванных идей в полном объеме гораздо больше двух миллиардов евро, но мы не должны прикрываться отсутствием денег. Ида-Вирускому уезду нужны новые большие идеи наряду со сланцевым сектором. Идеи, которые предлагают вызовы предпринимателям и инвесторам, профессиональную самореализацию и конкурентоспособную зарплату работникам и новые возможности развития всему региону.

Если имеющиеся тенденции продолжатся и не предпримут никаких кардинальных мер, то к 2045 году в Ида-Вируском уезде будет проживать менее 90000 человек и придется иметь дело с последствиями, вызванными преимущественно сокращением численности и старением населения. Вооружившись смекалкой и инициативностью, мы сможем затормозить эту тенденцию и, возможно, даже развернуть ее в сторону роста.

Три идеи для развития Ида-Вирумаа

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

1. Развитие транспортной инфраструктуры (судоходная линия Силламяэ - Котка, быстрое железнодорожное сообщение с Таллинном и Санкт-Петербургом, безопасные шоссе 2+2, новый мост через реку Нарву, а также удобный и быстрый общественный транспорт).

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

2. Разведка месторождений полезных ископаемых и разработка инновационных технологий их освоения с целью добычи и применения полезных ископаемых.

3. Развитие экономики замкнутого цикла и создание агропарка в Аувере рядом с электростанциями:

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

улавливание СО2 и его использование в растениеводстве, вдобавок аквакультура и прочая биоэкономика, в которой используются побочные продукты и отходы производства сланца.