МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 21.11-28.11

Обзор культурных и спортивных мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 21 по 28 ноября.
КУЛЬТУРА
Четверг, 21 ноября
* В Вирумааском колледже Таллиннского технического университета (Ярвекюла теэ, 75, Кохтла-Ярве) в 17.30 - киновечер: "Товарищ ребенок". Бесплатно.
* В кафе атриума Кохтла-Ярвеской гимназии "Koht37" в 18.00 - вечер истории: встреча с профессором истории Тартуского университета Аго Паюром; тема: "Какие изменения принесли Вирумаа обретение Эстонией независимости и последовавшие за этим процессы развития (1917-1940)". Вечер истории бесплатный, открыто кафе.
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - концерт ансамбля "Beati Mandolini". Билеты - 10-12 евро.
* В Люганузеском народном доме в 19.00 - Люганузеский танцевальный клуб. В танцевальном клубе под живую музыку исполняются групповые танцы 19-20-го веков, которые легко выучить. Музыку для танцев исполняют учителя и учащиеся Кивиылиской школы искусств. Другие музыканты тоже могут выйти на сцену, с собой надо захватить инструмент и желание исполнять народную музыку. Вход свободный. Информация по тел. 5340 7045 (Марис).
Пятница, 22 ноября
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 19.00 - кинофестиваль "KinoFF". Информация о фестивале - на странице в "Facebook".
* В Вокаском Доме спорта в 19.00 - цирковое представление "Barrameo". Билеты - 6-8 евро, для детей младше 3-х лет - бесплатно. Информация по тел. 5785 6008.
Суббота, 23 ноября
* В Йыхви - торжественное приветствие бронепоезда №7 "Wabadus". Церемония начнется в 12.00 на центральной площади с праздничного построения у статуи Александера Тыниссона, затем все вместе направятся на железнодорожный вокзал к бронепоезду. Остановка бронепоезда продлится на Йыхвиском железнодорожном вокзале с 23 по 29 ноября, для посещений бронепоезд открыт ежедневно с 10.00 до 17.00. Вход бесплатный.
* В Синимяэском музее в Вайвара в 12.00 - историческое мероприятие "80 лет с начала Зимней войны". Историк Кюлло Арьякас расскажет о Советско-финской войне и Войне продолжения; фильм "Неизвестный солдат" (2017). Бесплатно.
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 12.00 - "Кот в сапогах", спектакль театра "Туулевески". Билет - 9 евро.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры с 13.00 - кинофестиваль "KinoFF". Информация о фестивале - на странице в "Facebook".
* В Кивиылиском народном доме в 14.00 - цирковое представление "Barrameo". Билеты - 6-8 евро, для детей младше 3-х лет - бесплатно. Информация по тел. 335 7195, 525 5494.
Воскресенье, 24 ноября
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры с 12.00 - кинофестиваль "KinoFF". Информация о фестивале - на странице в "Facebook".
* В йыхвиской Михайловской церкви в 16.00 - концерт "От менуэта до танго": Хейго Розин (ударные), Елена Осипова (гитара), Светлана Кекишева (орган). Билеты - 5-8 евро.
* В Йыхвиском концертном доме в 18.00 Театр имени М.А. Булгакова (Москва) представляет спектакль "Ромео & Джульетта" (по мотивам одноименной пьесы Уильяма Шекспира). Билеты - 19-45 евро.
Вторник, 26 ноября
* В Ийзакуском народном доме в 18.00 - открытие Вирумааского музыкального фестиваля, концерт: Вирго Вельди (саксофон), Тоомас Вавилов (кларнет) и Марко Мартин (рояль). В программе Дебюсси, Мяги, Уусберг и др. Вход свободный.
* В Нарвской крепости в 18.00 - "Версаль - мечта или очевидность?", концерт в рамках фестиваля ранней музыки "Tallinn feat. Reval": Реэт Сукк, Таави-Матс Утть, а также Анна Ковальска и Антон Бирюля (Польша). Билеты - 18-25 евро.
* В нарвском театральном центре "Vaba Lava" в 19.00 - "Goodbye, Berlin!", спектакль Русского театра. Билеты - 12 и 18 евро.
Среда, 27 ноября
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 17.30 - салонный вечер в большом зале с Вирве Осила и Аннели Ламп. Pop-up-кафе, живая музыка.
Четверг, 28 ноября
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 19.00 - серия концертов "Бетховен - 250": Майкл Фойл (скрипка), Максим Щура (фортепиано). Билеты - 10-12 евро.
СПОРТ
Четверг, 21 ноября
* В Мяэтагузеском народном доме в 18.00 - Мяэтагузеский турнир по викторине, 17-й сезон, 2-й круг.
* В Доме спорта "Калев" в Силламяэ в 18.45 - чемпионат Ида-Вирумаа по баскетболу: "Sillamäe Kalev"/"Gümnaasium" - БК "Нарва".
* В Вокаском Доме спорта в 19.30 - чемпионат Ида-Вирумаа по баскетболу: БК "Pühajõe" - "Virumaa politsei SS".
* В Нарвском спортцентре в 19.30 - Кубок Эстонии по футзалу: "Narva United" - ФК "Äksi Wolves".
Пятница, 22 ноября
* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 18.00 - открытый чемпионат СК "Диагональ" по шахматам; день 1-й.
* В спортзале Ийзакуской гимназии в 19.30 - чемпионат Эстонии по баскетболу, первая лига: "Alutaguse KK" - "Rae Koss Hansaviimistlus"/"Estanc".
* В Йыхвиском спортхолле в 20.00 - чемпионат Эстонии по баскетболу, первая лига: БК "HITO"/БК "Karjamaa" - "KA Tallinna Kalev"/TSK.
Суббота, 23 ноября
* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 10.00 - открытый чемпионат СК "Диагональ" по шахматам; день 2-й.
* В Йыхвиском спортхолле в 10.30 - этап народной лиги Йыхви по настольному теннису.
* В Вокаском холле для петанка в 11.00 - внутренний Кубок Вока по петанку.
* В Ахтмеском спортхолле в 11.00 - открытый чемпионат Кохтла-Ярве по легкой атлетике.
* В Йыхвиском спортхолле в 10.30 - чемпионат Эстонии по волейболу среди женщин, первая лига: "Jõhvi SK" - "Gerardo's Toys Neemeco".
* В Доме спорта "Калев" в Силламяэ в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "NPM Silmet" (Силламяэ) - "Alexela" (Силламяэ).
Воскресенье, 24 ноября
* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 10.00 - этап турнира по быстрым шахматам СК "Диагональ".
* В Йыхвиском спортхолле в 11.00 - открытый чемпионат Йыхви по волейболу среди мужчин.
* В Ийзакуском народном доме в 12.00 - Ийзакуская викторина.
* В Доме спорта "Калев" в Силламяэ в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: "Alexela II" (Силламяэ) - СК "Ganza" (Нарва).
* В Иллукаском Доме спорта в 17.30 - народная лига по волейболу среди женщин: "Alutaguse" - "Mulgi vald".
Понедельник, 25 ноября
* В Кохтла-Ярвеском Доме спорта в 19.30 - чемпионат Ида-Вирумаа по баскетболу: БК "HITO"/БК "Karjamaa" (U18) - "Iisaku"/RHKK.
Вторник, 26 ноября
* В Мяэтагузеской купальне с 18.00 до 20.00 открыт старт этапа на 100 м Мяэтагузеского серийного соревнования по плаванию.
Четверг, 28 ноября
* В Нарвском спортцентре в 19.30 - Кубок Эстонии по футзалу: "Narva United II" - "NMP Silmet" (Силламяэ).
РАЗНОЕ
Пятница, 22 ноября
* В Сакаском народном доме в 20.00 - танцевальный вечер: Раэн Вяйкене. Билет - 10 евро. Информация по тел. 5301 1031, Ренна.
Суббота, 23 ноября
* В Вирумааском колледже Таллиннского технического университета (Ярвекюла теэ, 75, Кохтла-Ярве) в 10.30 - дигиурок в рамках Вирумааского народного колледжа. Узнайте, как чистить свое умное устройство и редактировать цифровые фотографии. Плата за участие - 2 евро.
Воскресенье, 24 ноября
* В Тойласком общественном доме в 12.00 - осенний тур ясновидящих. Билет - 20 евро.
* По ул. Кооли, 2 в Йыхви в 13.00 - праздник клуба "Hõbejuus". Для танцев играют "Valdur ja sõbrad". Информация по тел. 5667 1380.
Вторник, 26 ноября
* В Вирумааском колледже Таллиннского технического университета (Ярвекюла теэ, 75, Кохтла-Ярве) в 17.00 - "Eesti mäng", посвященная Дню гражданина. Участие бесплатное, будут вручены призы.
Среда, 27 ноября
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская по изготовлению вязаных тапочек. С собой взять спицы и пряжу. Информация по тел. 337 0536, Йыхвиская центральная библиотека, Герри Оргма.
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