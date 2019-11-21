МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 21.11-28.11

* В нарвском театральном центре "Vaba Lava" в 19.00 - "Goodbye, Berlin!", спектакль Русского театра. Билеты - 12 и 18 евро.

Среда, 27 ноября

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 17.30 - салонный вечер в большом зале с Вирве Осила и Аннели Ламп. Pop-up-кафе, живая музыка.

Четверг, 28 ноября

* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 19.00 - серия концертов "Бетховен - 250": Майкл Фойл (скрипка), Максим Щура (фортепиано). Билеты - 10-12 евро.

СПОРТ

Четверг, 21 ноября

* В Мяэтагузеском народном доме в 18.00 - Мяэтагузеский турнир по викторине, 17-й сезон, 2-й круг.

* В Доме спорта "Калев" в Силламяэ в 18.45 - чемпионат Ида-Вирумаа по баскетболу: "Sillamäe Kalev"/"Gümnaasium" - БК "Нарва".

* В Вокаском Доме спорта в 19.30 - чемпионат Ида-Вирумаа по баскетболу: БК "Pühajõe" - "Virumaa politsei SS".

* В Нарвском спортцентре в 19.30 - Кубок Эстонии по футзалу: "Narva United" - ФК "Äksi Wolves".

Пятница, 22 ноября

* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 18.00 - открытый чемпионат СК "Диагональ" по шахматам; день 1-й.

* В спортзале Ийзакуской гимназии в 19.30 - чемпионат Эстонии по баскетболу, первая лига: "Alutaguse KK" - "Rae Koss Hansaviimistlus"/"Estanc".

* В Йыхвиском спортхолле в 20.00 - чемпионат Эстонии по баскетболу, первая лига: БК "HITO"/БК "Karjamaa" - "KA Tallinna Kalev"/TSK.

Суббота, 23 ноября

* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 10.00 - открытый чемпионат СК "Диагональ" по шахматам; день 2-й.

* В Йыхвиском спортхолле в 10.30 - этап народной лиги Йыхви по настольному теннису.

* В Вокаском холле для петанка в 11.00 - внутренний Кубок Вока по петанку.

* В Ахтмеском спортхолле в 11.00 - открытый чемпионат Кохтла-Ярве по легкой атлетике.

* В Йыхвиском спортхолле в 10.30 - чемпионат Эстонии по волейболу среди женщин, первая лига: "Jõhvi SK" - "Gerardo's Toys Neemeco".

* В Доме спорта "Калев" в Силламяэ в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "NPM Silmet" (Силламяэ) - "Alexela" (Силламяэ).

Воскресенье, 24 ноября

* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 10.00 - этап турнира по быстрым шахматам СК "Диагональ".

* В Йыхвиском спортхолле в 11.00 - открытый чемпионат Йыхви по волейболу среди мужчин.

* В Ийзакуском народном доме в 12.00 - Ийзакуская викторина.

* В Доме спорта "Калев" в Силламяэ в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: "Alexela II" (Силламяэ) - СК "Ganza" (Нарва).

* В Иллукаском Доме спорта в 17.30 - народная лига по волейболу среди женщин: "Alutaguse" - "Mulgi vald".

Понедельник, 25 ноября

* В Кохтла-Ярвеском Доме спорта в 19.30 - чемпионат Ида-Вирумаа по баскетболу: БК "HITO"/БК "Karjamaa" (U18) - "Iisaku"/RHKK.

Вторник, 26 ноября

* В Мяэтагузеской купальне с 18.00 до 20.00 открыт старт этапа на 100 м Мяэтагузеского серийного соревнования по плаванию.

Четверг, 28 ноября

* В Нарвском спортцентре в 19.30 - Кубок Эстонии по футзалу: "Narva United II" - "NMP Silmet" (Силламяэ).

РАЗНОЕ

Пятница, 22 ноября

* В Сакаском народном доме в 20.00 - танцевальный вечер: Раэн Вяйкене. Билет - 10 евро. Информация по тел. 5301 1031, Ренна.

Суббота, 23 ноября

* В Вирумааском колледже Таллиннского технического университета (Ярвекюла теэ, 75, Кохтла-Ярве) в 10.30 - дигиурок в рамках Вирумааского народного колледжа. Узнайте, как чистить свое умное устройство и редактировать цифровые фотографии. Плата за участие - 2 евро.

Воскресенье, 24 ноября

* В Тойласком общественном доме в 12.00 - осенний тур ясновидящих. Билет - 20 евро.

* По ул. Кооли, 2 в Йыхви в 13.00 - праздник клуба "Hõbejuus". Для танцев играют "Valdur ja sõbrad". Информация по тел. 5667 1380.

Вторник, 26 ноября

* В Вирумааском колледже Таллиннского технического университета (Ярвекюла теэ, 75, Кохтла-Ярве) в 17.00 - "Eesti mäng", посвященная Дню гражданина. Участие бесплатное, будут вручены призы.

Среда, 27 ноября

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская по изготовлению вязаных тапочек. С собой взять спицы и пряжу. Информация по тел. 337 0536, Йыхвиская центральная библиотека, Герри Оргма.