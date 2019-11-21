Катри Райк: "Веру в Ида-Вирумаа никогда нельзя терять"

Останется ли Ида-Вирумаа промышленным регионом или здесь появится множество домов попечения? Или жители нашего региона впредь будут выращивать в садоводческих хозяйствах рядом с электростанциями основную часть овощей для огромного рынка Санкт-Петербурга?

Настроение на этом семинаре было хорошим и проникнутым устремленностью в будущее, хотя половина собравшихся продолжала мыслить в категориях сланца, в то время как другая оглядывалась в поиске других решений. Мало таких семинаров, после которых те, кто не смог поучаствовать, огорчены, а те, кто не успел вовремя зарегистрироваться, слегка разочарованы. Порадовало то, что всех собравшихся объединяли вера в Ида-Вирумаа и чувство ответственности перед Ида-Вирумаа.

Одним из соорганизаторов данного семинара выступила парламентская группа поддержки Ида-Вирумаа, насчитывающая 17 членов. Напоминаю, что от Ида-Вирумаа в Рийгикогу избраны в общем семь депутатов, из них пять входят в коалицию и два в оппозицию. Если взглянуть на эти цифры, то расположение звезд в принципе выглядит очень даже благоприятным для нашего региона.

Для развития Ида-Вирумаа ключевой вопрос - средства нового периода финансирования Европейского союза. Нужно договориться об идеях и сообща отстаивать их финансирование.

Нередко задают вопрос, что депутаты, получившие мандат от жителей Ида-Вирумаа, вообще способны сделать на благо своих избирателей. Коалиционные политики встречаются с министрами от своей партии в среднем один раз в неделю и им легко напомнить: эй, не забывайте про Ида-Вирумаа. Разумеется, министр должен думать обо всей Эстонии, но об особенностях нашего региона нужно постоянно напоминать.

Оппозиционные депутаты могут осведомиться, задать конструктивный вопрос и таким же образом напомнить членам правительства, что у Ида-Вирумаа есть несколько специфичных проблем, которые ждут решения или хотя бы смягчения. Мне бы очень хотелось, чтобы границы коалиции и оппозиции были не настолько жесткими, как они бывают сейчас по многим вопросам. У нас все же одна цель: сделать Эстонию еще лучше, чтобы ее развитие было максимально равномерным и сбалансированным.

У депутата свободный мандат, но он не может и не должен забывать о своем избирателе. Поэтому меня поразило то, что избранные от Ида-Вирумаа депутаты от Центристской партии и EKRE во втором чтении государственного бюджета в большом зале Рийгикогу не поддержали предложение оппозиции выделить региональным колледжам дополнительные деньги.

На семинаре, посвященном развитию Ида-Вирумаа, особенно подчеркнули как раз важность региональных колледжей. Для меня это было знаковое голосование, которое продемонстрировало отношение. Для коалиции это голосование не было бы "опасным", даже если бы все избранные на Тоомпеа идавирусцы поддержали нашу поправку. Зато это показало бы, что мы, члены Рийгикогу, едины во мнении по теме, которая на первый взгляд кажется вроде бы не самой важной. Однако именно посредством колледжей в нашем регионе представлены два университета, которые входят в топ-400 лучших вузов мира. Во всем мире в общем около 12000 университетов. Это большое богатство.

При развитии уезда, безусловно, нельзя надеяться только на ида-вирускую программу. Если поначалу речь шла о десятках миллионов, то в реальности от них осталось несколько миллионов. Верю, что министр Ааб сделает все от него зависящее, чтобы увеличить эту сумму.