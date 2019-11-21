Эстония слишком маленькая, чтобы изменить мир. Однако мы можем адаптироваться к неизбежным изменениям и ускорить внедрение некоторых процессов, изучив их и находясь в первых рядах. Но на чем сосредоточиться и в каком направлении двигаться? И нет ли опасности ошибиться? Необходимо предугадывать направление изменений и их предполагаемое влияние. Чтобы извлечь выгоду из меняющейся среды как новатору, нужно, в свою очередь, адаптировать представления и правила в обществе к новым обстоятельствам.

ДОСТУПНО ДЛЯ

При оценке будущих возможностей помогают сценарии, которые позволяют оценить последствия выбора, уместность и надежность принимаемых решений и воплощаемого политического курса. Сценарии - это четко отличающиеся друг от друга, обладающие внутренней логикой и обоснованием рассказы о будущем, это не прогнозы или продление в будущее наблюдаемых тенденций. Сценарии готовят принимающих решения - а также предпринимателей и население - к возможным переменам, расширяют картину мира и устанавливают связи между малозначимыми на первый взгляд процессами, которые во времени могут стать гораздо более важными. Мерило хорошего сценария - не его точность, а правдоподобность истории о будущем, рассказываемой с позиции сегодняшнего дня, внутренняя непротиворечивость и полезность при принятии решений.

Зачем нужны сценарии развития региональной экономики Эстонии?

Большие городские агломерации за последние пару десятков лет разрослись практически во всем мире. Причины этого - развитие и удешевление технологий связи и транспортных технологий, устранение торговых ограничений и глобализация, из-за чего деньги и управление предприятиями все больше концентрируются, и по-прежнему дешевая нефть, позволяющая доставлять товары с одного конца света на другой.

Если в государственных системах 1950-60-х годов рост распространялся от центра к периферии, то в глобализированном мире деньги и производство крупных компаний перемещаются в страны с дешевой рабочей силой, где, в свою очередь, созданы льготы для инвесторов. Следствием является экономическая стагнация многих промышленных районов, например, северо-восточной части США, Детройта или нашего Ида-Вирумаа.

Если сторонники либеральной модели экономики надеялись, что региональные различия носят временный характер и исчезнут с ростом богатства - как это было в 1960-х, - то сейчас в большинстве западных стран различия между центром и периферией растут. При этом неравномерность регионального развития и периферизация, скорее, усиливаются, причем политика единства, созданная для сбалансирования регионального развития ЕС, скорее, увеличила различия внутри стран.

Убывающие регионы не нашли себе места в "новой экономике": в них безработица выше, услуги и уровень жизни хуже. Молодежь уезжает. Отстающие чувствуют, что государство и прежняя политическая элита их подвели. То, что Рийгикогу дало аналитикам задачу заняться региональным развитием, свидетельствует о росте политического интереса.