Кохтла-Ярвеская государственная гимназия, начавшая свой - можно надеяться, долгий - жизненный путь 1 сентября, в Эстонии уникальна, так как в ней преподают много ярких личностей и настоящих виртуозов своего дела со всей Эстонии. Один из наиболее выдающихся деятелей с точки зрения науки - доктор физических наук Микк Антсов, который сейчас чувствует, что никогда прежде не занимался настолько увлекательной работой, как сейчас, преподавая в школе.

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- Мы сидим в красивом классном помещении, прозрачную дверь которого украшает стилизованный портрет изучавшего сланец ученого Пауля Когермана. Возле доски стоит молодцеватый скелет в лыжной шапочке в веселую разноцветную полоску. На столе учителя заманчиво лежит макет человеческого мозга, который можно разобрать на части или же собрать и вопросить "To be, or not to be?". Только что у доски стоял молодой человек по имени Влад, который пытался преобразовать единицы. Я слышал, как ты даже перебросился с ним парой фраз на английском языке. Что происходит?