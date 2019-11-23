ПЕРЕДОВИЦА: Романтика и будни работы полиции

Недавно мы писали о неприятном инциденте в Идаской префектуре полиции, когда по результатам внутреннего расследования были наказаны трое чиновников за предполагаемое неправильное поведение. Чиновников обвинили в махинации с дополнительными выплатами. В суде же выяснилось, что они не нарушали каких-либо законов или правил.

Несколько лет назад в Идаской префектуре разгорелся скандал вокруг измерений скорости. В ходе него аннулировали десятки штрафов за превышение скорости, когда выяснилось, что полицейские нарушили правила при измерении скорости. Тогда идаский префект был вынужден уйти с должности, а несколько полицейских чиновников были отданы под суд в уголовном порядке. Большинство из них оправдали. Виновным остался только один.

В двух последних случаях, когда полицейских признали невиновными, мы могли заметить, как много лет отработавше во благо государства чиновники испытывают разочарование в системе, служению которой посвятили свою жизнь.