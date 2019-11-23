ПЕРЕДОВИЦА: Романтика и будни работы полиции

В сегодняшнем "Северном побережье" можно прочитать два материала, связанные с работой полиции. Один из них рассказывает о том, как люди прилагают усилия во имя того, чтобы осуществить свою мечту и поступить на работу в полицию. Вторая же новость сообщает о двух бывших полицейских, которые тоже когда-то постарались попасть на работу в полицию, но на сегодня их карьера сломана, поскольку они попали под следствие по обвинению в превышении власти и вчера были признаны виновными судом первой инстанции.
Недавно мы писали о неприятном инциденте в Идаской префектуре полиции, когда по результатам внутреннего расследования были наказаны трое чиновников за предполагаемое неправильное поведение. Чиновников обвинили в махинации с дополнительными выплатами. В суде же выяснилось, что они не нарушали каких-либо законов или правил.
Несколько лет назад в Идаской префектуре разгорелся скандал вокруг измерений скорости. В ходе него аннулировали десятки штрафов за превышение скорости, когда выяснилось, что полицейские нарушили правила при измерении скорости. Тогда идаский префект был вынужден уйти с должности, а несколько полицейских чиновников были отданы под суд в уголовном порядке. Большинство из них оправдали. Виновным остался только один.
В двух последних случаях, когда полицейских признали невиновными, мы могли заметить, как много лет отработавше во благо государства чиновники испытывают разочарование в системе, служению которой посвятили свою жизнь.
"Служу эстонскому народу!" - уставная фраза полицейских, когда их награждают знаком за заслуги или почетной грамотой. Данные церемонии обычно роскошные и торжественные. Ежедневная работа стражей правопорядка куда более будничная. Им часто приходится принимать быстрые и резкие решения. И поскользнуться тут легко, ведь за пуленепробиваемым полицейским жилетом тоже находится человек из плоти и крови. Но в то же время, ясно: если ты защищаешь закон, то должен в любой ситуации быть законопослушным. Это добавляет напряжения работе полицейского.