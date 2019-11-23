СВОДКА ПОЛИЦИИ: Съемщик обчистил квартиру

Конфликт на автомойке

20 ноября на автомойке по улице 26 Июля в Нарве между двумя мужчинами вспыхнула ссора, в ходе которой 41-летний мужчина якобы пригрозил нанести потерпевшему телесные повреждения. Обидчик задержан в качестве подозреваемого.