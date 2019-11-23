СВОДКА ПОЛИЦИИ: Съемщик обчистил квартиру
В полицию поступило сообщение, что из съемной квартиры по Таллиннскому шоссе в Нарве квартирант унес стиральную машину, холодильник, микроволновую печь, дверные ручки и шторы. Суммарный ущерб - 770 евро.
Конфликт на автомойке
20 ноября на автомойке по улице 26 Июля в Нарве между двумя мужчинами вспыхнула ссора, в ходе которой 41-летний мужчина якобы пригрозил нанести потерпевшему телесные повреждения. Обидчик задержан в качестве подозреваемого.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.