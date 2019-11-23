Сб, 23.11.2019
Я не исключаю также санирования Алутагузеской волости, если нам придется в следующем году остаться без пары миллионов. Старейшина Алутагузеской волости Тауно Выхмар о том, как сокращение сланцедобычи отразится на бюджете волости

СВОДКА ПОЛИЦИИ: Съемщик обчистил квартиру
19-20 ноября 2019 г.

Полиция. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

В полицию поступило сообщение, что из съемной квартиры по Таллиннскому шоссе в Нарве квартирант унес стиральную машину, холодильник, микроволновую печь, дверные ручки и шторы. Суммарный ущерб - 770 евро.

Конфликт на автомойке

20 ноября на автомойке по улице 26 Июля в Нарве между двумя мужчинами вспыхнула ссора, в ходе которой 41-летний мужчина якобы пригрозил нанести потерпевшему телесные повреждения. Обидчик задержан в качестве подозреваемого.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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