Самый большой торт Жанны Новицкой весил 60 килограммов

ДОСТУПНО ДЛЯ

- Торт - это праздник, и, конечно, хочется, чтобы он был красивым, необычным, запоминающимся, - говорит Жанна. - Даже в домашних условиях можно сделать его таким, если есть время, но времени, как обычно, у нас у всех не хватает, и тогда можно заказать такой, какой вы хотите, и мы выполним любые пожелания.