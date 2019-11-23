Самый большой торт Жанны Новицкой весил 60 килограммов

Торт - вкусный десерт, без которого невозможно представить настоящий праздник. Но не только. Некоторые люди превращают его в процессе приготовления в настоящее произведение искусства, к которому жаль даже прикоснуться, не то что съесть. Знакомьтесь, Жанна Новицкая - мастер, которая доказала, что красоту можно создавать в любой сфере.
- Торт - это праздник, и, конечно, хочется, чтобы он был красивым, необычным, запоминающимся, - говорит Жанна. - Даже в домашних условиях можно сделать его таким, если есть время, но времени, как обычно, у нас у всех не хватает, и тогда можно заказать такой, какой вы хотите, и мы выполним любые пожелания.