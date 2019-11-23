В Йыхви откроют школу для программистов

В школу будут набирать молодых и зачастую неопытных программистов, предоставят им жилье и оборудование. Для поступления не нужен диплом ни о среднем, ни о высшем образовании. В школе нет преподавателей и жесткого контроля. Главная задача - дать опыт программирования и найти талантливых специалистов.

"Jõhvi 42" - это школа, которая будет работать по лицензии от международной сети школ для программистов - School 42, которую запустили в 2013 году в Париже. Сейчас аналогичные учреждения есть в США, России, Украине, Южной Африке, Молдове, Болгарии, Марокко, Нидерландах, Финляндии и Румынии.

Проект поддерживает программа Startup Estonia и волостная управа Йыхви. Школа разместиться в бывшем здании АТС.

Начальный бюджет проекта составляет 2,5 млн евро, из которых миллион евро пойдет на оборудование школы, а 1,5 млн евро потребуется для перестройки здания. Эксплуатационные расходы школы составят 500 000 евро в год.

Школа ежегодно будет принимать 150 студентов. Учащиеся будут жить и учиться программированию бесплатно. За десять лет инициаторы проекта хотят подготовить 1500 программистов.

По словам председателя совета целевого учреждения Tuleviku Kool Марека Кийса, Ида-Вирумаа выбрали потому, что регион уникален и находится в центре внимания. "Скоро Ида-Вирумаа станет темой номер один для всех нас, поэтому выбор Йыхви, как сердца Ида-Вирумаа, был стратегически осознанным".

Кийса добавил, что в свете проводимых реформ в сланцевой промышленности, инновации и дигитальные возможности преобразования бизнеса приобретают решающее значение. "От этого напрямую зависит экономический рост страны и благосостояния людей. К счастью сланцевые предприятия стремятся развивать свои инфотехнологии, поэтому "Jõhvi 42" сможет обеспечить потребность предприятий в ИТ-специалистах высшего уровня".