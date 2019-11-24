В Кивиыли потушили пожар на Kiviõli Keemiatööstus

Сообщение о сработавшей на предприятии пожарной сигнализации поступило в центр тревоги 24 ноября в 6.14, сообщил Спасательный департамент.

Первыми на место прибыли спасатели из Кивиылиской бригады, которые обнаружили открытый огонь в бункере на пятом этаже здания. Пламя быстро распространилось в вентиляционное помещение, снаружи загорелись трубы вентиляции.

Здание было эвакуировано, на место прибыли бригады спасателей из Йыхви, Кохтла-Ярве, Ийзаку, Кунда и Раквере, а также спасательный автомобиль с выдвижной лестницей из Нарвы.

При тушении пожара спасателям приходилось постоянно входить в зону сильного задымления. Эту работу попеременно выполняли четыре пары пожарных.

Пожар был локализован в 10.17 и потушен в 11.55.