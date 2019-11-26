ОДИН ВОПРОС: Поднимается ли вопрос о возможном новом слиянии Нарва-Йыэсуу?

- Слава богу, нет. Нам до сих пор не разгрести (последствия прошлого слияния) - судимся с Кохтла-Ярве по вопросам Вийвиконна и Сиргала. Так что пока надо старые хвосты ликвидировать - и не до новых слияний. Но если будут инициатива и желание, то можно будет обсудить. В Нарве как-то затрагивали эту тему, но не более того.

Я сам отношусь к этому абсолютно спокойно: вокруг Нарва-Йыэсуу два больших города - Силламяэ и Нарва. Исторически и внутренне мы ближе к Нарве, во всяком случае та (восточная) часть, что до поселка Ольгина, поэтому если рассматривать два этих варианта - если это будет, - то мне ясно, куда ветра подуют. И повторю, я не воспринимаю эту тему остро и не говорю категорическое нет. Думаю, что не на ближайших местных выборах (в 2021 году), а на следующих это будет актуальной темой.