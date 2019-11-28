Танцы народов мира во время адвента

Традиционный фестиваль, инициированный Ида-Вируским союзом хореографов и получивший прописку в Кохтла-Ярвеском центре культуры, на этот раз соберет 15 творческих коллективов из Нарвы, Силламяэ, Йыхви и Кохтла-Ярве. На сцену выйдут 250 танцоров от шести лет и старше, вплоть до взрослых. Многие коллективы готовы представить новые номера.

По словам лидера союза хореографов Татьяны Тульской, объединившись несколько лет назад, они поставили цель обмениваться опытом, вместе искать возможности для развития, изучать новые стили и так далее.

- Все отлично получается, рождаются идеи и уже есть традиции, среди которых осенний фестиваль "Танцы народов мира", который в этом году приурочили к первому дню адвента, чтобы создать горожанам праздничное настроение в ожидании Рождества, - подчеркнула она. - В этом году наставники ида-вируских танцоров вместе ездили в Санкт-Петербург, где взяли несколько уроков у известных профессионалов. В результате родились новые композиции, часть которых можно будет увидеть на концерте.

Татьяну и ее единомышленников радует, что союз растет - каждый год к ним присоединяются новые коллеги. В воскресенье на сцену выйдут не все представители членов союза, а только 15 групп. Это объясняется тем, что первый день адвента отмечается во всех городах и многие танцоры в это время заняты.