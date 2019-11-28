МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 28.11-05.12

Обзор культурных и спортивных мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 28 ноября по 5 декабря.
КУЛЬТУРА
Четверг, 28 ноября
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 19.00 - серия концертов "Бетховен - 250": Майкл Фойл (скрипка), Максим Щура (фортепиано). Билеты - 10-12 евро.
Пятница, 29 ноября
* В Ийзакуском народном доме в 19.00 - "Astuge edasi", комедия Раквереского театра. Билеты - 14-16 евро.
* В Сондаском народном доме в 19.00 - концерт Яана Сёэта. Вход свободный.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 19.00 - концерт группы "Земляне". Билеты - 17,50-27,50 евро.
Суббота, 30 ноября
* В Кивиылиском народном доме в 14.00 - концерт юмориста Игоря Христенко (Москва). Для детей до 12 лет нежелательно. Билеты - 15-18 евро.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 18.00 - концерт в рамках Вирумааского музыкального фестиваля. Выступают Кристина Вяхи (сопрано), Ааре Сааль (баритон), Ральф Тааль (рояль). В программе Моцарт, Шуман, Пуччини и другие. Вход свободный.
* В Йыхвиском концертном доме в 18.00 - большой концерт в честь окончания года: Минго Раянди и "Мессия" Г.Ф. Генделя. Выступают концертный хор хоровой академии Вероники Портсмут, ансамбль Минго Раянди, солист Туури Деде, дирижер Вероника Портсмут. Билеты - 7-12 евро, благотворительный билет - 20 евро.
* В Ийзакуском народном доме в 19.00 - предрождественский концерт Ийзакуского смешанного хора. Вход свободный.
Воскресенье, 1 декабря
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца (ул. Тууслари, 18a, Кохтла-Ярве) в 15.00 - концерт женского хора "Лада".
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 16.00 - хореографический фестиваль "Танцы мира во время адвента". Вход свободный.
Понедельник, 2 декабря
* В нарвском театральном центре "Vaba Lava" в 19.00 - "Легкие", спектакль театра "Эндла". NB! Спектакль сопровождается субтитрами на русском языке. Билеты - 15-17 евро.
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 19.00 - концерт "Между землей и небом": Мари Юрьенс (вокал, рояль), Роберт Юрьендаль (гитара, live-электроника), Лийс Вийра (арфа, live-электроника). Билеты - 10-12 евро.
Вторник, 3 декабря
* В нарвском театральном центре "Vaba Lava" в 19.00 - "Somnium", спектакль Таллиннского театра танца. Билет - 5 евро, благотворительный билет - 20 евро.
Среда, 4 декабря
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - открытие выставки-продажи кукол ручной работы Ольги Вильмас.
Четверг, 5 декабря
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 14.00 - презентация книги Аннели Ламп и Маргит Курвитс "Ilmasambad. Lood Ida-Virumaa inimestest".
* В нарвском театральном центре "Vaba Lava" в 19.00 - "Я ветер", совместная работа Пайдеского театра с театральными центрами "Vaba Lava" Нарвы и Таллинна. NB! Спектакль сопровождается субтитрами на русском языке. Билеты - 13-15 евро.
СПОРТ
Четверг, 28 ноября
* В Нарвском спортцентре в 19.30 - Кубок Эстонии по футзалу: "Narva United II" - "NMP Silmet" (Силламяэ).
Пятница, 29 ноября
* В бассейне Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 16.00 - Кубок Ида-Вирумаа по плаванию; день 1-й.
* В Кохтла-Ярвеском Доме спорта в 19.00 - чемпионат Эстонии по баскетболу, первая лига: БК "HITO"/БК "Karjamaa" - "Tartu Kalev"/"Estiko".
* В спортзале Ийзакуской гимназии в 19.30 - чемпионат Эстонии по баскетболу, вторая лига: "Alutaguse KK" - "Võrumaa".
Суббота, 30 ноября
* В Нарвском ледовом холле в 9.00 - соревнование по фигурному катанию "Narva Cup"; день 1-й.
* В бассейне Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 10.00 - Кубок Ида-Вирумаа по плаванию; день 2-й.
* В Ахтмеском спортхолле в 10.00 - открытые соревнования Йыхви по легкой атлетике.
* В спортхолле Майдлаской основной школы в 14.30 - чемпионат Эстонии по футзалу, народная лига: "Püssi SK" - ФК "Viru Energy".
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - чемпионат Эстонии по хоккею: ХК "Эверест" (Кохтла-Ярве) - "ПСК" (Нарва).
* В Доме спорта "Калев" в Силламяэ в 19.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Sillamäe Alexela" - "Tartu Ravens Futsal Ares Security".
* В Нарвском спортцентре в 19.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: СК "Ganza" (Нарва) - "Dünamo" (Румму).
Воскресенье, 1 декабря
* В Нарвском ледовом холле в 9.00 - соревнование по фигурному катанию "Narva Cup"; день 2-й.
* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 10.30 - этап турнира по быстрым шахматам СК "Диагональ".
* В Кохтла-Ярвеском Доме спорта - чемпионат Ида-Вирумаа по баскетболу: в 13.00 - "Virumaa politsei SS" - СШ "Энергия" (Нарва), в 15.00 - "Enteh" - "Jõhvi kossutiim".
* В Кохтла-Ярвеском Доме спорта в 16.00 - XX рождественская викторина Кохтла-Ярвеского клуба интересующихся спортом.
* В Нарвском спортцентре в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: "Narva United II" - "Sillamäe Alexela II".
* В Доме спорта "Калев" в Силламяэ в 19.30 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: ФК "Силламяэ" - "Smsraha U19" (Виймси).
РАЗНОЕ
Воскресенье, 1 декабря
* В Вокаском народном доме с 10.30 до 14.00 - семейный день и рождественская ярмарка. В рождественское время проводят сказочница Пирет Пяэр и музыкант Кульно Мальва. Деятельность для всей семьи: читальня, уголок мастеровых, фотоуголок, почтовая контора Йыулувана, урок танцев, лотерея. Детей поздравляет Йыулувана Вольдемар. Дополнительная информация по тел. 5342 8705, Леа Ранд.
* В Йыхви - празднование начала рождественского периода: на центральной площади в 12.00 - зажжение первой свечи адвента и огней на елке, в Михайловской церкви в 13.00 - рождественский концерт кружка пения Йыхвиской основной школы "Laulvad Jõhvikad".
* В клубе "Сомпа" в 12.00 - мастерская "Съедобно-несъедобно": изготовление рождественских игрушек и вкусных пипаркооков.
* В Ийдла у рождественской елки в 12.30 - зажжение первой свечи адвента; выступают творческие коллективы клуба "Ахтме". Информация: www.ahtmeklubi.ee.
* В Кохтла-Ярве на площади Вирула в 14.00 - зажжение первой свечи адвента; выступают Кохтла-Ярвеский городской оркестр, молодежный вокальный ансамбль "Illusio" и группы народного танца.
* В Кохтла-Ныммеском народном доме в 15.30 - зажжение первой свечи адвента; выступают кохтла-ныммеские школьники.
* В Нарве на Петровской площади в 16.00 - зажжение рождественских огней.
* На площадке перед мызой Мяэтагузе в 16.00 - начало Рождества. Выступают коллективы Алутагузеской волости. В охотничьем музее открыта контора гномов. Дополнительная информация: huvikeskus@alutagusevald.ee.
* У городской елки Кивиыли в 16.00 - зажжение первой свечи адвента.
Вторник, 3 декабря
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 14.00 - лекция Сасся Хенно "Asjad, millest täiskasvanud rääkida ei julge" / "Вещи, о которых взрослые говорить не смеют". Предварительная регистрация до 29 ноября: anne.kippar@rk.johvi.ee или по тел. 337 0773.
Среда, 4 декабря
* В Кохтла-Ныммеском народном доме в 14.00 - инфодень Кохтлаского исторического кружка "Учебная поездка в Кронштадт, новые публикации и другая информация".
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская оригами: изготовление рождественских открыток. Информация по тел. 337 0536, Герри Оргма.
Страница издается при поддержке "Kultuurkapital". Опубликование информации на странице бесплатное. Информацию нужно отправить к понедельнику той недели, на которой она будет опубликована, по адресу э-почты: diana@pohjarannik.ee.