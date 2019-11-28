МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 28.11-05.12

* В Ахтмеском спортхолле в 10.00 - открытые соревнования Йыхви по легкой атлетике.

* В спортхолле Майдлаской основной школы в 14.30 - чемпионат Эстонии по футзалу, народная лига: "Püssi SK" - ФК "Viru Energy".

* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - чемпионат Эстонии по хоккею: ХК "Эверест" (Кохтла-Ярве) - "ПСК" (Нарва).

* В Доме спорта "Калев" в Силламяэ в 19.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Sillamäe Alexela" - "Tartu Ravens Futsal Ares Security".

* В Нарвском спортцентре в 19.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: СК "Ganza" (Нарва) - "Dünamo" (Румму).

Воскресенье, 1 декабря

* В Нарвском ледовом холле в 9.00 - соревнование по фигурному катанию "Narva Cup"; день 2-й.

* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 10.30 - этап турнира по быстрым шахматам СК "Диагональ".

* В Кохтла-Ярвеском Доме спорта - чемпионат Ида-Вирумаа по баскетболу: в 13.00 - "Virumaa politsei SS" - СШ "Энергия" (Нарва), в 15.00 - "Enteh" - "Jõhvi kossutiim".

* В Кохтла-Ярвеском Доме спорта в 16.00 - XX рождественская викторина Кохтла-Ярвеского клуба интересующихся спортом.

* В Нарвском спортцентре в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: "Narva United II" - "Sillamäe Alexela II".

* В Доме спорта "Калев" в Силламяэ в 19.30 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: ФК "Силламяэ" - "Smsraha U19" (Виймси).

РАЗНОЕ

Воскресенье, 1 декабря

* В Вокаском народном доме с 10.30 до 14.00 - семейный день и рождественская ярмарка. В рождественское время проводят сказочница Пирет Пяэр и музыкант Кульно Мальва. Деятельность для всей семьи: читальня, уголок мастеровых, фотоуголок, почтовая контора Йыулувана, урок танцев, лотерея. Детей поздравляет Йыулувана Вольдемар. Дополнительная информация по тел. 5342 8705, Леа Ранд.

* В Йыхви - празднование начала рождественского периода: на центральной площади в 12.00 - зажжение первой свечи адвента и огней на елке, в Михайловской церкви в 13.00 - рождественский концерт кружка пения Йыхвиской основной школы "Laulvad Jõhvikad".

* В клубе "Сомпа" в 12.00 - мастерская "Съедобно-несъедобно": изготовление рождественских игрушек и вкусных пипаркооков.

* В Ийдла у рождественской елки в 12.30 - зажжение первой свечи адвента; выступают творческие коллективы клуба "Ахтме". Информация: www.ahtmeklubi.ee.

* В Кохтла-Ярве на площади Вирула в 14.00 - зажжение первой свечи адвента; выступают Кохтла-Ярвеский городской оркестр, молодежный вокальный ансамбль "Illusio" и группы народного танца.

* В Кохтла-Ныммеском народном доме в 15.30 - зажжение первой свечи адвента; выступают кохтла-ныммеские школьники.

* В Нарве на Петровской площади в 16.00 - зажжение рождественских огней.

* На площадке перед мызой Мяэтагузе в 16.00 - начало Рождества. Выступают коллективы Алутагузеской волости. В охотничьем музее открыта контора гномов. Дополнительная информация: huvikeskus@alutagusevald.ee.

* У городской елки Кивиыли в 16.00 - зажжение первой свечи адвента.

Вторник, 3 декабря

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 14.00 - лекция Сасся Хенно "Asjad, millest täiskasvanud rääkida ei julge" / "Вещи, о которых взрослые говорить не смеют". Предварительная регистрация до 29 ноября: anne.kippar@rk.johvi.ee или по тел. 337 0773.

Среда, 4 декабря

* В Кохтла-Ныммеском народном доме в 14.00 - инфодень Кохтлаского исторического кружка "Учебная поездка в Кронштадт, новые публикации и другая информация".

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская оригами: изготовление рождественских открыток. Информация по тел. 337 0536, Герри Оргма.