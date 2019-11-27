Ийзаку предложил своим болельщикам прекрасный волейбольный вечер

В первые минуты Алутагузе повел в игре, но противник не допустил разрыва в счете и временами доводил до ничьей.

Окончательно повернул игру в свою сторону Алутагузе в последнюю четверть, увеличив разрыв до 15 очков.

У победителей наибольшую эффективность проявил Юлар Сала, который забросил 18 мячей и взял девять отскоков. Лучшим снайпером оказался Яанус Пярнпуу, набравший 21 очко. Вклад Маркуса Лаанеметса на сей раз составил 13 очков.

У Алутагузе во второй лиге пять побед и три поражения, а в таблице шестое место.

Команда "Iisaku gümnaasium/Reinar Halliku korvpallikool" потерпела восьмое поражение подряд, уступив "Eesti Maavara/Baltic Agro". У Ийзаку лучшим был Аренд Кюттим с 15 очками.

В первой лиге в пятницу неудачный вечер был у "HITO/Karjamaa", который перед своими болельщиками в Йыхви уступил таллиннскому "Kalev/TSK" со счетом 67:95.

Противник, в рядах которого помимо эстонцев выступают игроки из Латвии, Швеции, Багам и Албании, повел в счете уже в первые минуты - 9:0.

Выступая без Эдварда Трумма, блиставшего в представительской команде Ида-Вирумаа в последних играх, команда на сей раз не смогла оказать серьезной конкуренции. К перерыву игра была сделана, поскольку столичная команда вела в счете 58:28, а в последнюю четверть игры вела уже с разрывом в 41 очко.

На окончательный результат не оказало серьезного влияния и то, что Марго Тали из 11 дальних бросков в семи был точен. С 21 очком он в своей команде стал лучшим в бросках, а также в отборе мяча - их на его счету девять.

"HITO/Karjamaa" в первой лиге единственная команда, которая проиграла все семь игр. И без того в усеченном составе команды отсутствовал из-за травмы спины один из основных игроков - Андрус Лехисметс.

Команда из соседнего уезда "Kadrina Karud" в пятницу с трудом, но одолела таллиннский "Noto" - 78:74. Главный тренер команды из Кадрина Андрес Сыбер передал свои полномочия одному из самых ярких баскетболистов Эстонии - Айвару Куусмаа.