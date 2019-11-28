ПЕРЕДОВИЦА: Символизирующее новую эпоху здание

С одной стороны, он значительно изменит положение во всей городской торговле, а следовательно, и траектории передвижения людей, в результате чего центр тяжести Йыхви сместится из района центральной площади в сторону парка.

В то же время в Йыхви далеко не каждый год появляется новое здание площадью 23000 квадратных метров и стоимостью свыше 20 миллионов евро. К тому же всю эту сумму инвестировал частный капитал, что само по себе является очень хорошим знаком и должно бы вдохновить и других предпринимателей на осуществление в этом регионе больших планов. В последний раз нечто более масштабное, чем "Pargi Keskus", построили в Йыхви более десяти лет назад. Это сделало государство, а возведенным объектом была тюрьма, то есть место, куда - в отличие от торгового центра - добропорядочные граждане попадать не желают.

Важно, чтобы "Pargi Keskus" не ограничился открытием только лишь магазинов. Хорошо, что в феврале там начнет работу кинотеатр с двумя залами. Надеемся, что не будет отложено на очень далекое будущее открытие запланированных на непостроенном еще втором этаже центра большой детской игровой зоны и тренировочного зала, которые не были созданы сейчас по коммерческим причинам.