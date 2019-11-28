Чт, 28.11.2019
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Пьяницам за рулем вместо тюрьмы предлагается врачебный надзор

В Эстонии уголовная ответственность наступает, когда в одном литре выдыхаемого человеком воздуха содержание алкоголя выше 0,75 миллилитра. Снимок носит иллюстративный характер и сделан несколько лет назад в ходе проводившегося в Ида-Вирумаа рейда "Дуют все!".

ФОТО: Илья Смирнов

В Ида-Вирумаа в течение полутора лет проходили добровольный врачебный надзор 131 водитель, которые были задержаны за рулем в нетрезвом виде и вместо уголовного наказания выбрали как альтернативу анализ крови и слушание лекций.

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В июне 2018 года в Эстонии была запущена программа, предлагающая водителям, задержанным за рулем в состоянии криминального алкогольного опьянения, выбрать вместо судебного делопроизводства, которое может повлечь уголовное наказание, лишение прав на управление моторным транспортным средством, покрытие расходов на делопроизводство в сумме около 1000 евро, прохождение в течение полугода реабилитационной программы.

Альтернатива - анализ крови и лекции

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