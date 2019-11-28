Пьяницам за рулем вместо тюрьмы предлагается врачебный надзор

ДОСТУПНО ДЛЯ

В июне 2018 года в Эстонии была запущена программа, предлагающая водителям, задержанным за рулем в состоянии криминального алкогольного опьянения, выбрать вместо судебного делопроизводства, которое может повлечь уголовное наказание, лишение прав на управление моторным транспортным средством, покрытие расходов на делопроизводство в сумме около 1000 евро, прохождение в течение полугода реабилитационной программы.