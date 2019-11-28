ОДИН ВОПРОС: Придут ли вирумааские депутаты на помощь?

- Это обращение дошло и до меня, и я отправил его членам группы поддержки Ида-Вирумаа. На следующей неделе мы соберемся, чтобы найти самые правильные формы поддержки. По этому вопросу я общался с министром образования и науки Майлис Репс и министром финансов Мартином Хельме.

Я и наша фракция, конечно же, поддерживаем позитивное решение вопроса. На будущей неделе я собираюсь также еще раз поднять этот вопрос во фракции. Но прогнозировать, как решится вопрос, - это все равно что гадать на кофейной гуще.