Власти Нарвы хотели бы скрывать от широкой общественности новые схемы дорог

Нарвский департамент городского развития и экономики с опаской показывает представителям прессы листы предварительного проекта строительства транзитной дороги через Нарву. Объясняют осторожность так: проект могут использовать недобросовестно в политических целях.
Проблема слабой или никакой осведомленности населения Нарвы о реализуемых по инициативе властей проектах заострилась нынче в октябре, когда по заказу горуправы взялись менять проезжую часть ряда центральных улиц, начав с проспекта Кангеласте. Жители, прежде всего автоводители, забили в набат из-за вдруг заузившихся дорог и непонятной новой конфигурации пешеходных переходов. До этого такой же неожиданностью становились новые островки безопасности на дорогах и кольцевые перекрестки, вдруг появившиеся в рамках проекта строительства велодорожек.
После подъема новой волны недовольств чиновники провели встречу с прессой, а рупор местной власти "Narva linnaleht" напечатал статью без указания конкретного автора, в которой чиновники объяснили, что проект осуществляется и заужать дороги надо для снижения скорости машин и повышения безопасности пешеходов, следуя современным требованиям.
Как написал портал ERR, мэр Нарвы Алексей Евграфов признал, что в информировании населения были упущения, и пообещал учитывать это при подготовке новых строительных проектов: "Когда приступим к следующим проектам, например, реновации улицы Кереса, мы обязательно будем собирать людей и рассказывать, что мы планируем делать, как это будет происходить и когда".
Упомянутый Евграфовым проект "Реконструкция транзитных дорог TEN-T в Нарве" стоимостью около 11 миллионов евро включает в себя капитальное обновление примерно 3,5 километра нарвских улиц, по которым автотранспорт движется к погранпункту. Готов пока предварительный проект, демонстрирующий все будущие схемы движения по улицам Раху, Пауля Кереса и центральному кольцевому перекрестку. Чиновники до последнего времени не распространяли эти схемы, в открытом доступе их было не найти даже при желании.
Реконструкция транзитных дорог планировалась на 2018-2019 годы, но из-за перепроектирований и согласований работы отложили на 2020-2021 годы.
Цели проекта - улучшение пропускной способности транзитного маршрута через Нарву, ликвидация так называемых бутылочных горлышек, создание более безопасной среды для пешеходов.
Как объяснил директор Нарвского департамента городского развития и экономики Юри Сайя, опубликуй они проект - возникнет риск вмешательства с какими-нибудь политическими целями.
- Государство нас дотирует (в рамках этого проекта) практически девятью миллионами - очень хорошая поддержка, сам бог велел использовать эти деньги, и отказываться от этого проекта, подвергать его риску было бы совсем-совсем неразумно, - сказал Сайя, далее объяснив, какие риски он подразумевает: - Кто-то захочет, чтобы заработать себе политический капитал, вытащить из этого проекта какие-то моменты и эксплуатировать их в своих целях. Этого я очень сильно боюсь. В любом проекте можно найти какие-то моменты, которые не очень удобные, непривычные - и на них очень легко заработать очки в предвыборной кампании.
Сайя пояснил, что обывателю только кажется, что легко внести в проект какое-нибудь незначительное, на его взгляд, изменение: "На самом деле сразу меняется модель перекрестка, надо делать новую модель и просчитывать сразу весь проект".
Чиновник подчеркнул, что находящийся в работе предпроект реконструкции транзитных дорог в Нарве уже прошел экспертизу, подтвердившую, что пропускная способность маршрута вырастет в разы, а также экспертизу безопасности. "Если теперь поменять решения для пешеходных переходов, к примеру, тогда окажется, что эта экспертная оценка уже недействительна", - привел он пример, добавив, что проект и так уже на грани отпущенных сроков и денег.
- Мы не закончим этот проект никогда, если будем кромсать его частями, - чиновник боится новых корректив под давлением общественности.
Несмотря на опасения, Юри Сайя все же продемонстрировал новые схемы транзитных дорог. Он в итоге согласился, что в таком объеме публиковать это можно и нужно, чтобы горожане знали и были готовы к описываемым ниже новшествам на дорогах.
Самые большие изменения произойдут с кольцевым перекрестком на площади Пауля Кереса. По сравнению с сегодняшним кольцом радиус нового турбокольца уменьшится, что оставит место для сглаживания углов заездов-съездов на кольцо.
Также возле кольца появятся новые пешеходные дорожки, тротуары и зеленые зоны. "Мы пытаемся сделать кольцо гораздо более дружелюбным для пешеходов", - пояснил Сайя.
Он добавил, что по данной проекту экспертной оценке, пропускная способность нового кольцевого перекрестка увеличится в два раза по сравнению с нынешним. Этому поспособствует запроектированная особенность: выезд с одной улицы на соседнюю справа будет возможен без выезда на кольцо, то есть произойдет по кратчайшему пути.
Вне кольца видоизменится транзитная длинная улица Пауля Кереса и частично Раху: добавятся регулируемые пешеходные переходы, островки безопасности, новое уличное освещение и т.д.
Также изменится начальный стометровый отрезок Таллиннского шоссе в центре Нарвы: ныне существующая схема движения машин по полосам "2+2" поменяется на "2+1" с разделительной полосой, добавится выезд к предполагаемому магазину "Лидл".
По дальнейшему плану действий, с февраля по июль 2020 года планируется составление строительного проекта и поиск подрядчика, далее - строительство продолжительностью до конца 2021 года.
Порядок работ и закрытий участков транзитного пути через Нарву, равно как и временные схемы движения, будут определены позднее вместе с подрядчиком.