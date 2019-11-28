В Силламяэ заложили краеугольный камень нового здания полиции и спасателей

В четверг в Силламяэ заложили краеугольный камень нового общего здания центра полиции и спасателей. Как принято, в капсулу положили газеты за этот день и прочие актуальные на сегодня печатные издания. Прежние здания были построены в шестидесятые и семидесятые годы и без крупного ремонта сами служили, так сказать, капсулами времени.
Обои Кохилаской бумажной фабрики и темные пюссиские плиты на стенах сегодня являются настоящим путешествием во времени, которое люди, обеспечивающие безопасность граждан, совершают ежедневно. Сейчас такие условия не являются нормальной рабочей средой и визитной карточкой государства перед силламяэсцами. "Я большой фанат общего здания, - сказал руководитель Идаского спасательного центра Айлар Хольцманн на закладке краеугольного камня. - Пять построенных в регионе зданий, где спасатели и полицейские чиновники действуют под одной крышей, показали, что сотрудничество двух ведомств, находящихся рядом в одном здании, происходит более слаженно и в кризисных ситуациях".
- Новый центр площадью 1400 квадратных метров, который будет готов следующей осенью, станет рабочим местом для сорока человек; это будет современное энергосберегающее здание, - отметила председатель правления "Riigi Kinnisvara" Кати Кусмин.
- Сейчас мы готовимся к проектированию общего здания в Кохтла-Ярве на Ярвекюла теэ, а затем последним в уезде надо будет улучшить условия труда кивиылиским полицейским и спасателям, - сказала вице-канцлер Министерства внутренних дел по имуществу, планированию и технологии Пирет Лиллевяли. - Вероятно, через год можно будет начать строительные работы в Кохтла-Ярве, а затем придет очередь Кивиыли.