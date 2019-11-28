В Силламяэ заложили краеугольный камень нового здания полиции и спасателей

Обои Кохилаской бумажной фабрики и темные пюссиские плиты на стенах сегодня являются настоящим путешествием во времени, которое люди, обеспечивающие безопасность граждан, совершают ежедневно. Сейчас такие условия не являются нормальной рабочей средой и визитной карточкой государства перед силламяэсцами. "Я большой фанат общего здания, - сказал руководитель Идаского спасательного центра Айлар Хольцманн на закладке краеугольного камня. - Пять построенных в регионе зданий, где спасатели и полицейские чиновники действуют под одной крышей, показали, что сотрудничество двух ведомств, находящихся рядом в одном здании, происходит более слаженно и в кризисных ситуациях".

- Новый центр площадью 1400 квадратных метров, который будет готов следующей осенью, станет рабочим местом для сорока человек; это будет современное энергосберегающее здание, - отметила председатель правления "Riigi Kinnisvara" Кати Кусмин.