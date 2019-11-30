Сб, 30.11.2019
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У школьников пробуждали интерес к карьере в Ида-Вирумаа

Руководитель по информации "Viru Кeemia Grupp" Ынне Пильвет ознакомила школьников с производством. А перед этим с молодежью беседовала руководитель отдела кадров предприятия Теа Алликмяэ, которая поделилась практическими рекомендациями, как устроиться на работу, рассказала о том, что ценит работодатель. Среди прочего она посоветовала молодым людям подумать над тем, какая картина о них открывается в социальных сетях.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

На неделе карьеры, организованной Германо-Балтийской торговой палатой в Нарве и Кохтла-Ярве, молодежь Ида-Вирумаа ознакомили с местными предприятиями и помогли ей проанализировать будущие перспективы.

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Как в Нарве, так и в Кохтла-Ярве учащиеся основных школ приняли участие в двухдневном семинаре, проходившем в колледжах, а также побывали на местных предприятиях. Например, молодежь получила представление о местной химической промышленности - о предприятиях "Viru Кeemia Grupp" и "Eastman Specialties", побывала на территории порта в Силламяэ.

- Цель этой недели - ознакомить школьную молодежь с возможностями карьерного роста в Ида-Вирумаа, с тем чтобы они остались в этом регионе жить и работать, - пояснил руководитель проекта Давид Хоффманн.

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