У школьников пробуждали интерес к карьере в Ида-Вирумаа

Руководитель по информации "Viru Кeemia Grupp" Ынне Пильвет ознакомила школьников с производством. А перед этим с молодежью беседовала руководитель отдела кадров предприятия Теа Алликмяэ, которая поделилась практическими рекомендациями, как устроиться на работу, рассказала о том, что ценит работодатель. Среди прочего она посоветовала молодым людям подумать над тем, какая картина о них открывается в социальных сетях.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik