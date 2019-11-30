У школьников пробуждали интерес к карьере в Ида-Вирумаа

На неделе карьеры, организованной Германо-Балтийской торговой палатой в Нарве и Кохтла-Ярве, молодежь Ида-Вирумаа ознакомили с местными предприятиями и помогли ей проанализировать будущие перспективы.
Как в Нарве, так и в Кохтла-Ярве учащиеся основных школ приняли участие в двухдневном семинаре, проходившем в колледжах, а также побывали на местных предприятиях. Например, молодежь получила представление о местной химической промышленности - о предприятиях "Viru Кeemia Grupp" и "Eastman Specialties", побывала на территории порта в Силламяэ.