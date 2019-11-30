В Люганузе ликвидирована одна должность помощника старейшины

Волость ликвидировала должность помощника волостного старейшины по вопросам образования, культуры и социальной сферы, долгое время бывшую вакантной, и предполагается, что этими вопросами будут заниматься советники, а не оплачиваемый член волостного управления.
Люганузеский волостной старейшина Виктор Рауам обосновал этот шаг тем, что в такой щепетильной сфере, как образование, культура, спорт, работа с молодежью и социальная сфера, имеются советники, которые должны управляться со своими задачами.