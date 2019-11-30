Сб, 30.11.2019
Я не исключаю также санирования Алутагузеской волости, если нам придется в следующем году остаться без пары миллионов. Старейшина Алутагузеской волости Тауно Выхмар о том, как сокращение сланцедобычи отразится на бюджете волости

В Люганузе ликвидирована одна должность помощника старейшины

Люганузеское волостное управление считает вопросы охраны окружающей среды настолько важными, что заменило должность специалиста на советника, а это означает и большую ответственность, и более высокую зарплату.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Волость ликвидировала должность помощника волостного старейшины по вопросам образования, культуры и социальной сферы, долгое время бывшую вакантной, и предполагается, что этими вопросами будут заниматься советники, а не оплачиваемый член волостного управления.

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Люганузеский волостной старейшина Виктор Рауам обосновал этот шаг тем, что в такой щепетильной сфере, как образование, культура, спорт, работа с молодежью и социальная сфера, имеются советники, которые должны управляться со своими задачами.

А вот от должности помощника старейшины по вопросам развития и хозяйства отказываться нельзя, поскольку сфера деятельности там шире и объектов больше.

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