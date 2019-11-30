В Люганузе ликвидирована одна должность помощника старейшины

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Люганузеский волостной старейшина Виктор Рауам обосновал этот шаг тем, что в такой щепетильной сфере, как образование, культура, спорт, работа с молодежью и социальная сфера, имеются советники, которые должны управляться со своими задачами.