СВОДКА ПОЛИЦИИ: Наехавший на пешехода водитель скрылся
27 ноября в 5.35 доселе неустановленный водитель на перекрестке улиц Пяхклимяэ и Раху в Нарве наехал на 63-летнюю женщину, шедшую по пешеходному переходу. Водитель скрылся с места происшествия, не сообщив о случившемся в полицию. Скорая помощь доставила пострадавшую в Нарвскую больницу.
Мужчина нанес ножевую рану женщине
27 ноября 48-летний мужчина в квартире на улице Уус в Кохтла-Ярве нанес ножевую рану 47-летней женщине. Мужчина задержан в качестве подозреваемого.
Украл две бутылки водки
27 ноября 44-летний мужчина в продовольственном магазине на Пуру теэ в Ахтме украл две бутылки водки. После кражи преступник угрожал убить охранника и скрылся с места происшествия. Полиция обнаружила его поблизости, и он был задержан в качестве подозреваемого.
Женщина, ударившая мужчину, доставлена в полицию
28 ноября 37-летняя женщина в квартире на улице Лехола в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве ударила 44-летнего супруга. Женщина задержана в качестве подозреваемой.
Применил насилие по отношению к матери
28 ноября 32-летний мужчина в квартире на проспекте Кангеласте в Нарве напал на свою 52-летнюю мать и причинил ей физическую боль. Мужчина задержан в качестве подозреваемого.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.