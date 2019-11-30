СВОДКА ПОЛИЦИИ: Наехавший на пешехода водитель скрылся

Мужчина нанес ножевую рану женщине

27 ноября 48-летний мужчина в квартире на улице Уус в Кохтла-Ярве нанес ножевую рану 47-летней женщине. Мужчина задержан в качестве подозреваемого.

Украл две бутылки водки

27 ноября 44-летний мужчина в продовольственном магазине на Пуру теэ в Ахтме украл две бутылки водки. После кражи преступник угрожал убить охранника и скрылся с места происшествия. Полиция обнаружила его поблизости, и он был задержан в качестве подозреваемого.

Женщина, ударившая мужчину, доставлена в полицию

28 ноября 37-летняя женщина в квартире на улице Лехола в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве ударила 44-летнего супруга. Женщина задержана в качестве подозреваемой.

Применил насилие по отношению к матери

28 ноября 32-летний мужчина в квартире на проспекте Кангеласте в Нарве напал на свою 52-летнюю мать и причинил ей физическую боль. Мужчина задержан в качестве подозреваемого.

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