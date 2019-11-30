Вс, 1.12.2019
Я не исключаю также санирования Алутагузеской волости, если нам придется в следующем году остаться без пары миллионов. Старейшина Алутагузеской волости Тауно Выхмар о том, как сокращение сланцедобычи отразится на бюджете волости

ОПРОС: Нравится ли вам, как выглядит новый торговый центр "Pargi Keskus" в Йыхви?

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

В пятницу в Йыхви открылся торговый центр "Pargi Keskus".

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Василий АЛФЕРОВ: 

- Очень нравится, особенно вечером приятно светится, привлекает, и глаз радуется. Не знаю пока, что там внутри, завтра посмотрим. Но то, что с улицы, - хорошо. Когда что-то новое и красивое в городе появляется - здорово.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Александра ИЛЮШКИНА: 

- Сегодня первый раз увидела, и мне как фотографу очень импонирует. Прежде всего цветами рекламы, огоньки всякие… Человека можно на этом фоне поставить - хорошее фото получится. В столице и больших городах много таких зданий, но ничего подобного у нас пока не было, во всяком случае, я не замечала. Радует особенно то, что новые магазины будут - не надо все время в Нарву ездить.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Евгений КАМЕНЕВ:

- Серовато выглядит, несмотря на подсветку. Но, наверное, просто время сейчас такое - темное. А так все хорошо.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Анатолий ЧИГРИНОВ:

- Очень нравится. Живу в микрорайоне, из окна видом любуюсь. Цвет модный - серый, когда стали черные квадраты появляться, удивился, а оказалось, это иллюминация - нормально смотрится.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Валерий СТЕРЛИКОВ:

- Привлекательно выглядит, даже днем, но под вечер особенно красиво. Часто в парке гуляю, наблюдаю с самого начала эту стройку. Душа порадовалась уже тогда, когда наконец строить начали. Красивое, стильное здание получилось.

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