ОПРОС: Нравится ли вам, как выглядит новый торговый центр "Pargi Keskus" в Йыхви?

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Василий АЛФЕРОВ: - Очень нравится, особенно вечером приятно светится, привлекает, и глаз радуется. Не знаю пока, что там внутри, завтра посмотрим. Но то, что с улицы, - хорошо. Когда что-то новое и красивое в городе появляется - здорово.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Александра ИЛЮШКИНА: - Сегодня первый раз увидела, и мне как фотографу очень импонирует. Прежде всего цветами рекламы, огоньки всякие… Человека можно на этом фоне поставить - хорошее фото получится. В столице и больших городах много таких зданий, но ничего подобного у нас пока не было, во всяком случае, я не замечала. Радует особенно то, что новые магазины будут - не надо все время в Нарву ездить.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Евгений КАМЕНЕВ: - Серовато выглядит, несмотря на подсветку. Но, наверное, просто время сейчас такое - темное. А так все хорошо.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Анатолий ЧИГРИНОВ: - Очень нравится. Живу в микрорайоне, из окна видом любуюсь. Цвет модный - серый, когда стали черные квадраты появляться, удивился, а оказалось, это иллюминация - нормально смотрится.