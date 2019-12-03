ПЕРЕДОВИЦА: "Свой" министр в правительстве

Выдвижение руководителя Ида-Вирумааского союза хуторян Арво Аллера кандидатом в министры по делам сельской жизни наверняка стало для очень многих неожиданностью.
Хотя Аллер много лет входил в "Rahvaliit" и позднее в EKRE, он не очень сильно выделялся своей политической деятельностью. Он является также членом Йыхвиского волостного собрания, но и там не слишком проявил себя, по сравнению с более речистыми деятелями оппозиции.
Тем не менее многие связанные с сельской жизнью люди очень довольны Аллером, поскольку он знает свое дело и, бесспорно, в курсе сельхозбюрократии. "Северному побережью" он успел сказать, что хочет ее сократить. Однако должность министра означает нечто большее, чем знание своей области: начиная с руководства министерством и заканчивая публичными выступлениями и умением участвовать в дебатах. Надеемся, что Аллер со всем этим справится.
Ида-вируские выдвиженцы и раньше становились министрами. К сожалению, на короткий или очень короткий срок. Нарвский политик центрист Эльдар Эфендиев в 2002-2003 годах был министром народонаселения в правительстве Сийма Калласа. Входивший в "Isamaaliit" Валло Реймаа в 2007-2008 годах был министром по делам регионов в правительстве Андруса Ансипа. В конце 2016 года министром сельской жизни стал центрист Мартин Репинский - продержавшись на посту чуть более двух недель, он ушел в отставку из-за скандалов. С ноября 2018 года до апреля 2019 года министром внутренних дел была соцдем Катри Райк. Наверняка наличие "своего" министра в правительстве дает уезду какие-то дополнительные очки, поскольку добавляет в правительстве ида-вируские голоса и компетенции. Однако не стоит также переоценивать значение этого, ведь правительство республики действует все же с учетом интересов эстонского государства в целом.