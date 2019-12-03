ПЕРЕДОВИЦА: "Свой" министр в правительстве

Хотя Аллер много лет входил в "Rahvaliit" и позднее в EKRE, он не очень сильно выделялся своей политической деятельностью. Он является также членом Йыхвиского волостного собрания, но и там не слишком проявил себя, по сравнению с более речистыми деятелями оппозиции.

Тем не менее многие связанные с сельской жизнью люди очень довольны Аллером, поскольку он знает свое дело и, бесспорно, в курсе сельхозбюрократии. "Северному побережью" он успел сказать, что хочет ее сократить. Однако должность министра означает нечто большее, чем знание своей области: начиная с руководства министерством и заканчивая публичными выступлениями и умением участвовать в дебатах. Надеемся, что Аллер со всем этим справится.