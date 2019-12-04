Чт, 5.12.2019
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АЛУТАГУЗЕСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК: Ощущается ли наличие национального парка?

Хейнар Юузе.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Год назад был создан новый национальный парк - Алутагузеский, ставящий целью охрану и сбережение болот, лесов, береговых ландшафтов и культурного наследия восточной Эстонии.

Руководитель Северо-Эстонской рекреационной зоны отдела организации рекреации RMK Хейнар ЮУЗЕ: 

- В нашей ежедневной работе - да: например, изменена программа организации посещений и переделаны инфощиты. Лавины туристов, которая приносила бы в волость деньги, пока не видать, наверное, информационная работа потребует еще времени. Какое-то представление о том, насколько люди проинформированы о наличии национального парка, мы получим в следующем году, когда снова проведем исследование посетителя - его мы проводим каждые пять лет. Такие вопросы тоже включим. 

Мы готовим замену всего инфоматериала на природе - около 30 инфощитов в будущем году получат новый вид. 

Не заметил такого, чтобы национальный парк побудил кого-то из местных людей что-то делать. Но если кто-то что-то запланирует, то наличие национального парка при этом будет, бесспорно, позитивным моментом. Настройка общины на эту волну потребует какого-то времени.

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