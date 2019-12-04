АЛУТАГУЗЕСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК: Ощущается ли наличие национального парка?

- В нашей ежедневной работе - да: например, изменена программа организации посещений и переделаны инфощиты. Лавины туристов, которая приносила бы в волость деньги, пока не видать, наверное, информационная работа потребует еще времени. Какое-то представление о том, насколько люди проинформированы о наличии национального парка, мы получим в следующем году, когда снова проведем исследование посетителя - его мы проводим каждые пять лет. Такие вопросы тоже включим.