АЛУТАГУЗЕСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК: Ощущается ли наличие национального парка?

Год назад был создан новый национальный парк - Алутагузеский, ставящий целью охрану и сбережение болот, лесов, береговых ландшафтов и культурного наследия восточной Эстонии.
Руководитель Северо-Эстонской рекреационной зоны отдела организации рекреации RMK Хейнар ЮУЗЕ:
- В нашей ежедневной работе - да: например, изменена программа организации посещений и переделаны инфощиты. Лавины туристов, которая приносила бы в волость деньги, пока не видать, наверное, информационная работа потребует еще времени. Какое-то представление о том, насколько люди проинформированы о наличии национального парка, мы получим в следующем году, когда снова проведем исследование посетителя - его мы проводим каждые пять лет. Такие вопросы тоже включим.
Мы готовим замену всего инфоматериала на природе - около 30 инфощитов в будущем году получат новый вид.
Не заметил такого, чтобы национальный парк побудил кого-то из местных людей что-то делать. Но если кто-то что-то запланирует, то наличие национального парка при этом будет, бесспорно, позитивным моментом. Настройка общины на эту волну потребует какого-то времени.