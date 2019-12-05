СВОДКА ПОЛИЦИИ: В новом торговом центре украли телефон

Парень напал на мать

2 декабря в квартире дома по улице Пушкина в Нарве 18-летний парень применил физическое насилие против своей 50-летней матери.

Поджигателя задержали

29 ноября 27-летний мужчина поджег часть хозяйственного здания по улице Вабадузе в Нарва-Йыэсуу. Мужчину задержали в качестве подозреваемого.

Мужчина напал на пенсионера

2 декабря у дома на улице А. Пушкина в Нарве 22-летний парень избил 72-летнего мужчину.

Насильно проник в подъезд

3 декабря женщина (61 год) не захотела впустить чужого мужчину в подъезд квартирного дома на улице Вахе в Йыхви, после чего мужчина толкнул и ударил женщину.

Подросток толкнул бывшую подругу

3 декабря в полицию сообщили, что 15-летний подросток в Кивиыли толкнул свою бывшую 13-летнюю подругу.

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