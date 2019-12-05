Чт, 5.12.2019
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СВОДКА ПОЛИЦИИ: В новом торговом центре украли телефон
29 ноября - 3 декабря 2019 г.

Полиция. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

29 ноября в полицию сообщили, что в магазине торгового центра, расположенного по Пуру теэ в Йыхви, украли мобильный телефон. Первоначальный ущерб составил 800 евро.

Парень напал на мать

2 декабря в квартире дома по улице Пушкина в Нарве 18-летний парень применил физическое насилие против своей 50-летней матери.  

Поджигателя задержали 

29 ноября 27-летний мужчина поджег часть хозяйственного здания по улице Вабадузе в Нарва-Йыэсуу. Мужчину задержали в качестве подозреваемого. 

 Мужчина напал на пенсионера 

2 декабря у дома на улице А. Пушкина в Нарве 22-летний парень избил 72-летнего мужчину. 

Насильно проник в подъезд 

3 декабря женщина (61 год) не захотела впустить чужого мужчину в подъезд квартирного дома на улице Вахе в Йыхви, после чего мужчина толкнул и ударил женщину. 

Подросток толкнул бывшую подругу

3 декабря в полицию сообщили, что 15-летний подросток в Кивиыли толкнул свою бывшую 13-летнюю подругу.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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