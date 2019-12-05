СВОДКА ПОЛИЦИИ: В новом торговом центре украли телефон
29 ноября в полицию сообщили, что в магазине торгового центра, расположенного по Пуру теэ в Йыхви, украли мобильный телефон. Первоначальный ущерб составил 800 евро.
Парень напал на мать
2 декабря в квартире дома по улице Пушкина в Нарве 18-летний парень применил физическое насилие против своей 50-летней матери.
Поджигателя задержали
29 ноября 27-летний мужчина поджег часть хозяйственного здания по улице Вабадузе в Нарва-Йыэсуу. Мужчину задержали в качестве подозреваемого.
Мужчина напал на пенсионера
2 декабря у дома на улице А. Пушкина в Нарве 22-летний парень избил 72-летнего мужчину.
Насильно проник в подъезд
3 декабря женщина (61 год) не захотела впустить чужого мужчину в подъезд квартирного дома на улице Вахе в Йыхви, после чего мужчина толкнул и ударил женщину.
Подросток толкнул бывшую подругу
3 декабря в полицию сообщили, что 15-летний подросток в Кивиыли толкнул свою бывшую 13-летнюю подругу.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.